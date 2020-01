(Görüntülü Haber) Osman Yardımcı'dan marketlerde taksitli kurban satışına tepki

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, hipermarketlerde taksitle kurban satışına tepki gösterdi. Osman Yardımcı, kentteki kurban satış noktalarını gezerek satıcılara sahte paraların tespitinde kullanılan özel kalem dağıttı. Kepez ilçesindeki Varsak Çamlıca Mahallesi\'ndeki Hayvan Satış Pazarı\'na giden Osman Yardımcı, pazarcılarla sohbet etti satışlar hakkında bilgi aldı. Yardımcı, daha sonra gazetecilere kentteki kurbanlık satışlarıyla ilgili bilgi verdi. VADELİ 9 TAKSİTLİ KURBAN OLMAZ Osman Yardımcı, kredi kartına taksit imkanı sunarak kurban eti satışı yapan hipermarketleri eleştirdi. Esnafın hayvanlarının, hipermarketlerin fiyatlarından çok daha ucuz olduğunu belirten Osman Yardımcı, \"Ticaret Kanunu\'nda bir madde vardır, haksız rekabet diye. Şimdi benim üreticimin sattığı mal 40 TL\'ye mal olurken, 60-70 TL\'ye satan marketler bu karı nasıl beyan edecek? Bu aldıkları hayvanları yine iddia ediyorum nerede kesiyorlar ? Biz bunları vatandaş olarak sorma hakkına sahibiz. Biz hem üreticinin, hem tüketicinin hem de devletimizin yanında olduğumuz için bunları soracağız. Bugün 60-70 TL bir et olmaz. Ben yine söylüyorum müftümüz de bunu çıkıp açıklasın. Vadeli 9 taksitli kurban olmaz. Dinimiz çok güzel söylüyor. Diyor ki paran varsa kes, paran yoksa kesme. 9 taksitle verdiğin kredi kartında faiz girdiği zaman o kurban kurban olmaz\" diye konuştu. KURBANI NEREDE KESİYORLAR? Hipermarketlerdeki kurbanlıkların nerede kesildiğini soran Osman Yardımcı, konuşmasını şöyle devam etti; \"Ben bir vatandaş olarak sorma hakkımı kullanıyorum. Nerede kesiyor ? Bugün Türkiye\'de 5 bin kapasiteli bir mezbaha yok. Ben yine iddia ediyorum. Ben etin kesildiğini görmek istiyorum. Beni götürsünler nerede, nasıl kesiyorlar görmek istiyorum. Bir etin kilosu 70-80 TL, benim üreticim, besicim o fiyata satmıyor ama bu haksız rekabeti kazanan kişilerin mesleği de bu değil. Herkes mesleğini yapsın. Bir meslek standardı olsun. Bugün marketler her şeyi satıyor. Bir de kurbana el attılar. Yarın öbür gün bizim evdeki banyo tellerine de el atarlarsa şaşmayın. Bu kadar da olmaz. Vatandaşı kandırmayalım. Ben de mezbaha çalıştırıyorum. Büyükşehir belediyesiyle beraber iki yerde kesim yapacağız, bir de mezbahayı açtık. Benim 5 bin hayvanı kesecek adamım da yok, yerim de. Yalanlara gerek yok. Ben onların bu durumu açıklamasını istiyorum.\" Basın açıklamasında ticaret ve tarım bakanlarına seslenen Osman Yardımcı, bakanlığın bu konuya el atmasını istedi. Yardımcı, \"12 kg kurban diyor. Fabrika mı var 12 kg diyorsun. 100 tane aldın. 100 tane 12 kg nereden bulacaksın. Vatandaşı kandırmayalım. Sen et kg ile satmıyorsun, 12 kg da gelir, 15 kg da gelir. Zaten 12 kg kurban mı olur. 20 kg\'dan aşağı olan kurban değildir. Ticaret ve tarım bakanımıza buradan sesleniyorum. Bu vatandaş, üreticiler hepimizin. Bizi 3-5 markete kurban etmesinler. Bunların nasıl aldıklarını, nasıl kestiklerini denetlesinler\" diye konuştu. KİMSE HAYVANSIZ VE KURBANSIZ KALMAZ Son 5 senedir esnafa, besicilere, üreticilere ve satıcılara destek olmak için sahte para kalemi dağıttıklarını dile getiren Başkan Yardımcı, Türkiye\'de bunun ilkini yaptıklarını dile getirdi. Yardımcı, \"Belediyelerimizin açtığı yerlerde para kalemi dağıtıyoruz, dolandırılmasınlar diye. Bu sene de güzel övgüler duyduk. Satışların da iyi olduğunu görüyoruz. Birkaç arkadaşın elinde az mal kalmış, ama inşallah seneye buralar daha güzel olacak. Belediyelerimiz bu konuda çok iyi çalışıyor. Kesim yerlerimiz var. Hiç kimse korkmasın ve tedirgin olmasın. Kimse hayvansız ve kurbansız kalmaz. Spekülatörler bunu her sene yapıyor. Mal yok mal kıt diyor ama bizim vatandaşımızın elinde malı kalıyor bu sefer. Onlar kendilerine pay çıkarıyor ama benim gariban üreticim ve besicimin elinde mal kalıyor. Millet kıtlık var diyor bu sefer de pazara çıkmıyor. Öyle bir şey yok. Herkes memnun, biz de bundan gurur duyuyoruz\" dedi. KURBAN ve KESİM FİYATLARI Kurbanın kilogram fiyatlarının dana 19 TL, koyun 18 TL ve keçi 18 TL olarak belirlendiğini kaydeden Yardımcı, \"Büyükbaş kesim ücreti 320 TL, küçükbaş ise 90 TL olacak\" dedi.