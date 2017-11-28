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(Görüntülü Haber) Ortaokul öğrencisi kızlar, saç saça kavga etti

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, ortaokul öğrencisi kızlar, okul çıkışı saç saça kavga etti

28 Kasım 2017 22:52

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, ortaokul öğrencisi kızlar, okul çıkışı saç saça kavga etti. Kavgayı izleyen erkek öğrenciler ise bir yandan \'Vur vur parçala\' diye tezahürat yaparken, bir yandan da yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yenişehir Mahallesi\'nde okuldan çıkan iki grup kız öğrenci yakındaki bir parkta tartışmaya başladı. Sebebi bilinmeyen tartışmada kız öğrenciler daha sonra saç saça kavgaya tutuştu. Birbirinin saçını çekip, tekme atan kız öğrencilerin kavgasını izleyen erkekler ise bir yandan \'vur, parçala\' diye tezahürat yapıp, diğer yandan yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Ne zaman çekildiği bilinmeyen kavga görüntüleri, bazı öğrenciler tarafından sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıldı.

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