(Görüntülü Haber) Ortaokul öğrencilerine yönelik proje

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR Alpaslan Ali Can Bilim Sanat Merkezi\'nde 5, 6, 7 ve 8\'inci sınıf öğrencilerine yönelik \'Bilim ve Sanatın Penceresinden Birlikte Bakıyoruz\' adlı proje hayata geçirildi. Bilim ve Sanatın Penceresinden Birlikte Bakıyoruz projesi için tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Müdür Yardımcısı Süleyman Çakıcı ile proje ortağı Şehit Akif Altay Ortaokulu ve Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulu\'ndan öğretmen ve öğrenciler katıldı. Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Muhammet Çekirge, projenin olumlu sonuçlar vereceğine inandığını belirtti. Proje hakkında bilgi veren proje sorumlusu Melek Çakıcı da Proje kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne bağlı çocuk evlerinde kalan öğrenciler, il genelindeki ortaokullardan destek eğitim odasından yararlanmaya hak kazanan üstün yetenekli öğrenciler ve seçilecek pilot okullarda eğitimine devam eden yabancı uyruklu öğrencilerle Alpaslan Ali Can Bilim Sanat Merkezi\'ne devam eden öğrencilerin birlikte etkinlikler yapmalarının sağlanması ve duygusal, bilişsel ve sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulunma, ergenlik dönemine girmiş 10- 14 yaş grubu 5, 6, 7 ve 8\'inci sınıf öğrencilerinin şiddet ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve boş zamanlarını olumlu değerlendirmeleri amacıyla bilgi ve beceriler kazandırmak amaçlanıyor dedi. Çakıcı, Burdur Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi\'nde açılan ahşap oyuncak, drama, akıl oyunları, el sanatları, yaratıcı yazarlık, ritim, sanatsal matematik, problem çözme, robotik, bilişim teknolojisi ve ebru atölyelerinden 88 öğrencinin 16 hafta süreyle yararlanacağını aktardı.