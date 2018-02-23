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(Görüntülü Haber) Ortaokul öğrencilerinden 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek klibi

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA) - KIRKLARELİ'nin Üsküp beldesindeki Atatürk Ortaokulu'nun öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için klip çekti

23 Şubat 2018 13:56

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA) - KIRKLARELİ\'nin Üsküp beldesindeki Atatürk Ortaokulu\'nun öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için klip çekti. Üsküp Atatürk Ortaokulu\'nun müdür yardımcısı Emrah Mutluer ile 17 öğrencisi tarafından \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek amacıyla klip çekildi. Yaklaşık 1 haftada hazırlanan klip, erkek öğrencilerin \'Her Türk asker doğar\' sözleriyle başlıp, tüm öğrencilerin, askerlerin kahramanlıklarını anlatmalarıyla sürdü. Klipte, 15 Temmuz kahramanlarından şehit Ömer Halisdemir de anıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk askeri için söylediği sözlerin de yer aldığı klip, Arif Nihat Asya\'nın \'Bayrak\' şiirinin ardından öğrencilerin oluşturduğu \'TSK koreografisi\' ile sona erdi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan klip, büyük beğeni topladı. Üsküp Atatürk Ortaokulu\'nun müdür yardımcısı Mutluer, klibi \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik için hazırladıklarını söyledi. Mutluer, \"Atatürk\'ün oldukça önem verdiği eğitim ordusunun bir neferi olarak öğrencilerimizi vatana, millete hayırlı bireyler olarak yetiştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Operasyonda olan kahraman Mehmetçik\'imize de bir nebze olsun destek olabilmek, yüreğimizin onlarla olduğunu hissettirebilmek için bu klibi hazırladık \" diye konuştu. Okul müdürü Mustafa Akyüz ise klibin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, \"Kahraman Mehmetçik için ne yapsak, hakları ödenmez. Rabb\'im muzaffer eylesin\" dedi.

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