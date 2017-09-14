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(Görüntülü Haber) Ortadoğulu ve Avrupalıların burnunu düzeltiyor

Mustafa ERCAN MERSİN, (DHA) MERSİN'de özel bir hastanede görev yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op

14 Eylül 2017 14:21

Mustafa ERCAN MERSİN, (DHA) MERSİN\'de özel bir hastanede görev yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cüneyt Bozkut, nefes ve uyku apnesi sorunu nedeni ile Irak, İran, Ortadoğu ve Avrupa\'dan gelen birçok hastasını ameliyat ederek sağlığına kavuşturuyor. Son yıllarda Irak, İran, Ortadoğu ve Avrupa\'dan gelen birçok hastasını ameliyat ederek sağlığına kavuşturan Bozkut\'a, geçtiğimiz günlerde Romanya\'da geçirdiği iki operasyon sonrası sağlığına kavuşamayan ve ciddi nefes problemi olan 29 yaşındaki Andreia Madalina Anghel tedavi olmak için geldi. Bozkut\'un muayene etmesinin ardından ameliyata alınan Anghel, geçirdiği operasyonun ardından tedavi olmasının ardından sağlığına kavuştuktan sonra ülkesine mutlu bir şekilde döndü. Angel, daha önce geçirdiği operasyonlara rağmen sağlığına kavuşamadığını dile getirerek, yaptığı araştırma sonucunda Mersin\'e gelerek tedavi olduğunu ve sonuçtan da çok memnun kaldığını söyledi. Anghel\'in kendisine geldiğinde sağlığı açısından ciddi problemler yaşadığını belirten Bozkut, Hastamız Romanya\'dan geldi. Romanya\'da daha önce iki kez ameliyat olmuş, ciddi nefes problemi olan bir hastadır. Kulaktan alarak ona güzel bir burun, yüzüne de dolgular yaptık. Bunlardan daha önemlisi hastamızın apne, solunum durma sorunu vardı. Onu da son 1,5 yılda yaptığımız bademcik, yumuşak damar yani yukarıya asma ameliyatı yaptık. Bu tür hastalarımız ameliyat sonrası yüzde 95\'in üzerinde tamamen düzeliyor. Horlama ve nefes durması ortadan kalkıyor dedi. Daha önceleri İnsanların nefes ve burunla ilgili problemlerinin farkında olmadığını ifade eden Bozkut, gelişen teknoloji ve tıp ile birlikte artık rahatlıkla dünyanın başka bir ülkesine giderek sorunlarına çözüm bulduğunu söyledi. Bu anlamda son yıllarda çok sayıda başarılı operasyonlara imza attığını kaydeden Bozkut, Her halde dünyada en fazla burun ameliyatı yapan 5-10 kişiden biriyim. Bu da rakamsal olarak 6-7 bin civarında bir ameliyattır. Bu da erişilmesi çok zor bir rekordur. Bugün örneğin peş peşe 5 tane burun estetiği, 5 tane rinoplasti yaptık. Bütün süre 5 buçuk saatti. Bunu da yapacak başka bir hekim düşünmüyorum diye konuştu.

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