(Görüntülü Haber) Ortaca'ya modern turizm tesisi

Cihan KAYA/ORTACA(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca ilçesi\'nde tatil yapmak isteyenlerin çadır alanı olarak kullandığı Sarıgerme Mahallesi\'ndeki 20 dönüm alana Ortaca Belediyesi tarafından yeni bir tesis kurulacak.



Ortaca\'da aquapark, yüzme havuzları ve spor alanlarının bulunduğu Sarıgerme Tesisi\'nin yapımına önümüzdeki kış aylarında başlanacak. Ortaca\'nın Sarıgerme Mahallesi sınırları içerisinde çadır kamp alanı olarak kullanılan bölgenin Ortaca Belediyesi\'ne tahsisi yapıldı. Günübirlik alan olarak yapılan tahsise göre hazırlanan proje tamamlandığında Ortacalılar aquapark, yüzme havuzları ve spor alanlarının bulunduğu bir tesise kavuşmuş olacak. Projeyi 7 senelik uzun uğraşlar sonucu nihayet hayata geçireceklerini belirten Ortaca Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Karaçelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan tüm izinlerin alındığını belirtti. Bölgenin bakanlık tarafından günübirlik tesis olarak tahsis edildiğini belirten Başkan Hasan Karaçelik, \"Orada bugüne kadar alışılagelmiş bir çadır kurma durumu var. Ama mevcut alan günübirlik alan olarak tahsis edilmiş. Bunun dışında bir amaçla kullanılması durumunda, bakanlık sözleşmeyi feshediyor. O yüzden üzülerek de olsa vatandaşların oradan çadırlarını kaldırmasını bekliyoruz. Biz geçen yıl orada kalan vatandaşlara en fazla 1 sezon daha burada kalabileceklerini belirtmiştik\" dedi.



Projenin 10 milyon liraya mal olacağını açıklayan Başkan Karaçelik, burayı Ortaca Belediyesi olarak işletmeyi planladıklarını kaydetti. Karaçelik, \"Dışarı kiraya verirsek buralara afaki ücretlerle hizmet verme durumu var. Kış aylarında start verilecek projenin yaklaşık 3 senede tamamlanması planlanıyor. Burada belediye kendi araç ve malzemelerini kullanarak maliyeti daha da düşürmeyi hedefliyor\" diye konuştu.



PROJENİN AYRINTILARI



Projede 470 metrekareye lokanta, 1207 metrekareye Aquapark, 1325 metrekareye kafe ve yüzme havuzu, 246 metrekareye çocuk yüzme havuzu, 1325 metrekarelik alana 2 adet tenis kortu, 696 metrekarelik 2 adet basketbol/voleybol sahası ve bunlara ait soyunma odaları ve kafeteryası, 252 metrekarelik mini golf sahası, 158 metrekarelik süs havuzu, oturma alanları, yürüyüş ve spor yolları ile 3 bin 932 metrekarelik otopark alanı yer alacak.