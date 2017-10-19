(Görüntülü Haber) Ortaca'ya kardeş şehir

Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Ortaca Belediyesi ile Romanya\'nın Mangalia kentleri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Ortaca Temsilciliği Toplantı Salonu\'nda yapılan imza töreninde, Mangalia Belediye Başkanı Radu Cristian ile Ortaca Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Karaçelik kardeş şehir protokolünü imzaladı. Konuşma yapan Başkan Karaçelik, \"Bizim yapacağımız bu işbirliği hem kültürel hem birbirimizi tanımak hem de ticari anlamda, iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesine vesile olacaktır. Dostlarımız bugün bahçelerimizi gezdiler, çok beğendiler. Bu ticari kapasitenin artırılmasına da çok ciddi yardımcı olacaktı. Umarım diğer kentlerimizle, Romanya\'nın diğer kentleri bu tür yakınlaşma içine girerler, iki ülke arasındaki işbirliği daha da güçlenir. Ben şimdiden iki kente ve iki ülkeye hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum\" dedi. Mangalia Belediye Başkanı Radu Cristian ise Başkan Hasan Karaçelik ve diğer yetkililerinin davetinden büyük onur duyduğunu belirtti. Türkiye\'de ilk kez Ortaca ile kardeş şehir olduklarını belirten Radu Cristian, \"Bir yıldır Belediye Başkanımız, bize \'bir an önce bu anlaşmayı yapalım\' dedi. Bugüne nasip oldu. Bugün sizlerin karşısında bu anlaşmayı imzalayacağız. Şehriniz çok güzel, turistik bir şehir. Bölgeyi çok beğendim. Bundan sonraki ticaretimizin gelişmesi açısından bu anlaşma çok iyi olacak. Diğer bütün çalışmalarımıza da katkısı olacak. Kültürel, turizm, ticaret ve birçok alanda katkı sağlayacak. Ülkelerimizin arasındaki ilişkilerin gelişmesine de katkısı olacak. Mangalia\'da 3 binin üzerinde Müslüman halk var, 6 tane de turistik nokta var. Mangalia, Romanya\'nın en eski şehirlerinden bir tanesi\" dedi.