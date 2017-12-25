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(Görüntülü Haber) Orta Asya Ekmeği Nan'a ilgi

Oktay ENSARİ - Yasin DALKILIÇ KAYSERİ, (DHA) Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde 60 ilin lezzetlerinin sunulduğu gıda, hediyelik eşya, mobilya ürünleri ve giyim tekstil ürünlerin yer aldığı Yöresel Ürün Fuarının en dikkat çeken lezzetlerinden birisi Uygur

25 Aralık 2017 14:26

Oktay ENSARİ - Yasin DALKILIÇ KAYSERİ, (DHA) Kayseri Dünya Ticaret Merkezi\'nde 60 ilin lezzetlerinin sunulduğu gıda, hediyelik eşya, mobilya ürünleri ve giyim tekstil ürünlerin yer aldığı Yöresel Ürün Fuarının en dikkat çeken lezzetlerinden birisi Uygur Türklerinin özel olarak yaptırdığı seyyar fırınlarda pişirdiği Nan ismini verdikleri ekmek oldu. Geçtiğimiz günlerde kapılarını ziyaretçilere açan 8\'nci Yöresel Ürünler Fuarında Şanlıurfa, Trabzon, Erzurum, Malatya başta olmak üzere 60 şehirden gelen ürünlerin yanı sıra Orta Asya\'dan gelen yiyeceklerde sergileniyor .Fuarda ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği ve alışveriş yaptığı stantlardan birisi Uygur Türkleri tarafından Nan ekmeğinin yapıldığı stant oldu. Doğal una taşlarının oluşturduğu 1,5 metre derinliğinde seyyar tandır fırında Nan ekmeği, sütlü ve soğanlı olarak pişiriliyor. İç inde tereyağı, süt, bitkisel yağ, şeker ve tuzun bulunduğu hamur, Çıkamen adı verilen özel kalıpla genişletiliyor ve üzerine sasım ile çörekotu serpilerek pişiriliyor. Vatandaşların tanesi 2 TL\'den satılan , Doğu Türkistan, Afanistan ve Türk Cumhuriyetlerindeki vatandaşların Nan\'a ilgi gösterdiğini söyleyen Uygur Türkü Abdulsamed Kaşgar Pişirdiğimiz ekmek Orta Asya\'nın en eski geçmişine sahip ekmeğidir. Sütlü ya da soğanlı olarak yapılır. Nan hamurunun içinde süt, un ve yağ vardır. Uzun süre bayatlamayan bu ekmek fuarda ilgi çok fazla görüyor. Gerek yapılması gerekse de pişirilmesi aşamasında vatandaşlar ilgi ile izliyor ve satın alıyor. Fuarda günlük 300 adet Nan satıyoruz. Fuara özel fiyatımız tanesi 2 liradır dedi.

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