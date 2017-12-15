(Görüntülü Haber) Ormanlık alanda iple ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ANTALYA’nın Kemer ilçesinde 25 yaşındaki Oğuzhan T.’nin ormanlık alanda iple ağaca bağlı cesedi bulundu. Polisin olay yerinde beklerken bulduğu ihbarı yapan arkadaşı, birlikte alkol almak için ormanlık alana geldiklerini, tuvalet ihtiyacı için yanından ayrıldığını, döndüğünde Oğuzhan T’.yi bu halde bulduğunu anlattı. Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece ilçe merkeziyle Kiriş Mahallesi’ni bağlayan Çalış Tepesi’ndeki ormanlık alanda erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler bir ağaca iple boynundan asılı halde erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin Oğuzhan T.\'ye ait olduğu anlaşıldı. Polise ihbarı yapan ve ekipler gittiğinde cesedin yanında beklerken bulduğu M.O.K., verdiği ilk ifadede Oğuzhan T. ile arkadaş olduklarını ve birlikte alkol almak için motosikletle bölgeye geldiklerini söyledi. Tuvalet ihtiyacını gidermek için bir süreliğine Oğuzhan T.\'nin yanından ayrıldığını anlatan M.O.K., döndüğünde ise aarkadaşını ağaçta asılı şekilde can çekişirken bulduğunu, tüm uğraşlarına rağmen kurtaramadığını aktardı. Savcının incelemesinin ardından ceset otopsi için Kemer Devlet Hastanesi morguna konuldu. Oğuzhan T. ve M.O.K.’nin olaydan yaklaşık 1 saat önce Kemer-1 girişindeki polisin denetim noktasında 34 UR 5601 plakalı motosikletle durdurulduğu ve inceleme sonrası Çalış Tepesi yönüne gittiği belirlendi. M.O.K. ifadesi için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.