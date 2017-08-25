(Görüntülü Haber) Ormanlık alan için TEMA tepkisi

Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, (DHA) UŞAK Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi\'nde, (KOSB) çevre koruma bandı içinde yer alan ormanlık alan içinde yapılacak parselasyon çalışmasında ağaçların yok edileceğini öne süren TEMA Vakfı Uşak Temsilcisi Doç. Dr. Barış Metin, Valilik ve Orman İşletme Müdürlüğü\'ne müracaat ederek işlemin durdurulmasını istedi. TEMA Vakfı Uşak Temsilcisi Doç. Dr. Barış Metin, Uşak-Denizli Karayolu üzerinde bulunan KOSB\'nin çevre koruma bandının 100 metre olarak belirlendiğini ifade etti. Dr. Barış Metin, ormanlık alanda yapılacak parselasyon çalışmasının ağaçları yok edeceğini öne sürdü. Dr. Barış Metin, \"KOSB\'deki ormanlık alan, 20 yılı aşkın süredir TEMA Vakfı, diğer çevre örgütleri, okulların ve öğrencilerin katkılarıyla ağaçlandırıldı. Bölgede ağaçlandırma kapsamında 100 bin çam bulunuyor. Ancak KOSB yönetimi, aldığı bir kararla çevre koruma bandını daraltarak bölgeye 18 parsel üretip satma kararı aldı. Bu önemli bir ölçüde ilerlemiş bir proje olarak ortaya kondu. KOSB yönetimi yaptığımız görüşmede konuyu doğruladı ve bölgedeki ağaçlardan yaklaşık 50 bin tanesini taşıyacaklarını ifade etti. Daha önceki yıllardaki tecrübelerimize binaen ağaçların taşınma işlemleri başarıyla gerçekleşmemektedir. Bölgede ağaçların taşınabileceği boş bir alanda bulunmamaktadır. Olsaydı zaten parsel üretme işlemi orada yapılırdı\" dedi. Konuyu Uşak Valiliği ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğü\'ne dilekçeyle bildirdiklerini ifade eden Metin, şöyle konuştu: \"Kanunen 3 hektarın üzerinde yetişmiş orman bulunan alanların orman arazisi olması gereklidir. TEMA Uşak Temsilciliği olarak Valilik aracığı ile Orman İşletme Müdürlüğü\'nden bölgenin orman alanı olarak tescil edilmesini istedik. Yaptığımız başvuruların sonuçlanmasını bekliyoruz. Eğer talebimiz gerçekleşmezse TEMA Vakfı olarak kanuni yollardan bu ağaçların kesilmemesi ve yok olmaması için hukuki mücadelemizi gerçekleştireceğiz. Bu konuda önce yetkililerden sonra da Uşak halkından destek bekliyoruz\" KOSB\'nin arıtma tesisinden kaynaklı çevreye yaydığı pis koku ve çöplüğünden yayılan pisliklerle anıldığına dikkat çeken Metin, \"Uşak-Denizli Karayolunda bulunan KOSB\'nin önünden geçen herkes bölgeden burnunu tıkayarak geçebilmektedir. Böyle çevre felaketlerinin yaşandığı bir alanda yegane güzellik bu ağaçlardır. Bu ağaçların taşınarak veya kesilerek yok edilmesi bu alanı içinden çıkılmaz bir hale getirecektir. Uşak\'ın bütün yetkililerinden bu konuya karşı duyarlı olmasını bekliyoruz\" diye konuştu.