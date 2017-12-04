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(Görüntülü Haber) Ormanda gezerken düşerek yaralandı, 2 saatte bulundu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, ormanlık alanda gezerken düşerek yaralanan 34 yaşındaki İbrahim Baykara, yardım istediği ekipler tarafından 2 saatte bulunup, hastaneye kaldırıldı

04 Aralık 2017 17:43

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, ormanlık alanda gezerken düşerek yaralanan 34 yaşındaki İbrahim Baykara, yardım istediği ekipler tarafından 2 saatte bulunup, hastaneye kaldırıldı. Sabah saatlerinde 112 Acil Servisi arayan İbrahim Baykaya, Dodurga Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda düşerek yaralandığını söyledi. 112 Acil, UMKE ve polis ekipleri, Baykara\'yı bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren arama sonucu Baykara, ormanlık bölgede yerde yatarken bulundu. Yamaçtan düşmesi sonucu sol bacağından yaralanan Baykara, ilk müdahalesi ardından sedye ile ambulansa taşınarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Baykara\'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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