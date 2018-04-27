(Görüntülü Haber) Orman işçilerine uygulamalı eğitim

İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)KAHRAMANMARAŞ Orman Bölge Müdürlüğü, Andırın ilçesinde orman emvali yapan personel ve orman işçilerine uygulamalı eğitim veriyor.İlçeye bağlı Kaleboynu Mahallesinde yapılan uygulamalı eğitimde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alparslan Altındaş önemli bilgiler verdi. Orman emvali yapılan arazideki eğitimde boylama ve standartlar konusuna dikkat çeken Altındaş, Piyasa şartlarına uygun üretim yapmamız gerekiyor, onun için piyasanın talep ve isteklerine cevap vermemiz gerekiyor, bunun içinde orman emvali üretimi yapılan yerlerde buna çok dikkat etmemiz gerekiyor, kesim teknikleri de büyük önem taşımaktadır. Ayrıca önemli bir konuda iş güvenliğidir, iş güvenliği için tedbir almamız şart diye konuştu. Altındaş ayrıca orman işçilerinden çalışırken iş güvenliğine dikkat etmelerini ve çalışırken mutlaka baret ve eldiven kullanmalarını istedi.Andırın Orman İşletme Müdürü İdris Tetik de eğitime katılanlara teşekkür etti.Konuşmaların ardından eğitime geçildi ve işçilere ağaçların nasıl kesileceği uygulamalı olarak gösterildi.