(Görüntülü Haber) Orhangazi’de drone’lu uyuşturucu operasyonu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi İlçesi’nde, ormanlık alana ekili 1830 kök hint keneviri drone’la tespit edilerek ele geçirildi. Hint kenevirleri yakılarak imha edilirken ekimi yapan şüpheliler aranıyor. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadeli ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri orman içinde uyuşturucu madde imal etmek amacıyla kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Havadan drone, karadan Jandarma Özel Timi (JÖH) ve uyuşturucu madde arama köpeği ‘Roket’in de katıldığı operasyonda, Bayırköy Mahallesi Suat Mevkii’nde kamu arazisine dikilen bin 830 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Piyasa değerinin 457 bin lira olduğu değerlendirilen kenevirlerden ilçe tarım müdürlüğünde inceleme için numune aldıktan sonra yakılarak imha edildi. Orman alanına kenevir eken şüphelilerin yakalanması için soruşturma sürdürülüyor.