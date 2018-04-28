(Görüntülü Haber) Organlarını bağışladığını eşine söylemeyen eczacı, 3 hastaya umut oldu

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK,(Karaman)(DHA) -KARAMAN\'IN Ermenek ilçesinde 12 gün önce kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Mustafa Taşkesen\'ün (31) beyin ölümü gerçekleşti. Hayatını kaybeden Taşkesen\'in organlarıyla 3 kişiye hayat verecek. Mustafa Taşkesen\'in organ bağışını eşine söylemediği öğrenildi.
Ermenek\'te geçen 12 Nisan\'da eşi Ayşe Taşkesen\'i hastaneye muayeneye götüren eczacı kalfası Mustafa Taşkesen, buradan bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren Taşkesen, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. 12 gün boyunca uyutulan Mustafa Taşkesen\'in dün beyin ölümü gerçekleşti. Taşkesen\'in ölmeden önce organ bağışında bulunduğu anlaşıldı. Organlarını bağışladığını eşine söylemeyen Mustafa Taşkesen\'in 2 böbreği ve 1 karaciğeri alınarak organ nakli bekleyen hastalara gönderildi. Mustafa Taşkesen\'in cenazesi bugün Ermenek\'te toprağa verildi.