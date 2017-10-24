(Görüntülü Haber) 'Organik hoşaf'ın gölgesinde kaldılar

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA) - TRT’de düzenlenen \'Bir Fikrin mi Var\' isimli yarışmaya \'Hız Ayarlı Yol Kasisi\' projesiyle katılan Adnan ve Uğur Kal kardeşler, yarışmada birinci olmalarına rağmen finale kalan \'Organik Hoşaf Projesi\'nin gündeme gelmesi üzerine ikinci planda kaldı. Kal kardeşler, projelerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ar-Ge biriminin ilgi gösterdiğini ve destek verdiğini belirtti. \'Bir Fikrin mi Var\' yarışmasında birinci olmalarına rağmen \'organik hoşaf’ın çok konuşulmasıyla ikinci planda kalan Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kontrol Sistemleri Bölümü mezunu 40 yaşındaki Adnan Kal ile aynı üniversitenin elektrik bölümü mezunu ikiz kardeşi Uğur Kal, bu durumun projelerinin tanıtılmasında etkili olduğunu söyledi. Adnan Kal, \"Projeler, ticari değerlerine göre finale kaldı. \'Organik Hoşaf Projesi\' de \'Portatif Fizik Tedavi Cihazı Projesi\'nin önüne geçerek, finale kalmaya hak kazandı. Hoşaf projesi, finale kaldığı için yarışmanın birincisiymiş gibi özellikle sosyal medya üzerinden çok konuşuldu ve paylaşıldı; ama yarışmanın birincisi, bizim projemiz olan ‘Hız Ayarlı Yol Kasisi’ oldu. \'Organik Hoşaf Projesi\'nin sosyal medyada ve haberlerde gündeme gelmesi, programın izleyici kitlesinin artmasına ve bizim projemizin de duyulmasına faydası oldu\" dedi. Kendilerine birinciliği getiren projeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Ar-Ge biriminin ilgi gösterdiğini ve destek verdiğini belirten Kal, \'\'Belediye için şu anda bir numune çalışma hazırlıyoruz. Ürünümüzü deneyip, test edecekler. Test sonucuna göre, önümüzdeki günlerde İstanbul trafiğinde kullanılacak ve İstanbul halkı bu üründen faydalanmaya başlayacak\'\' diye konuştu. Mevcut kasislerin etkilerini anlatan Kal, şöyle devam etti: \"Şu anda, trafikte hızlı giden araçların yavaşlamalarını sağlamak için bazı bölgelere yol seviyesinde yüksekte kasisler oluşturuluyor; ama bu kasisler, yavaş geçiş yapan araçları da hızlı giden araçları da sarsıyor. Tabi bu da araç içerisindeki sürücü ve yolcular için zarar oluşturuyor. Araçlardaki yükler, ambulanslardaki hastalarda bu kasislerden yavaş geçilmesine rağmen etkileniyor. Bir de kasisi geç fark edip frene basan sürücülülerin kullandığı araçlarda hasarlar oluşuyor. Hatta dengesiz bir çarpma durumunda ise aracın devrilmesine bile neden olup yaralamalı veya ölümlü kazalara neden olabiliyor. Ayrıca bu tür kasisler araçların altına vurmasına ve ön düzenlerine de zarar verebiliyor.\" ‘Hız Ayarlı Yol Kasisi Projesi\' hakkında bilgi veren Adnan Kal, şunları söyledi: \"Bizim projemiz olan ‘Hız ayarlı Yol Kasisi’ yola sıfır seviyesinde yerleştiriliyor. Üst bölümde ise sadece kasis için kullandığımız topun yarısı kalıyor. Topların altında ise yavaş basıldığı zaman yumuşak, sert müdahale edildiği zaman ise katılaşan bir madde bulunuyor. Böylece araçlar yola kurduğumuz kasisten trafikte belirlenen hız limitiyle geçiş yaptığı zaman, top yüzeyin altına giriyor ve araç sekmeden ve sarsılmadan kasisten geçmiş oluyor. Trafikte belirlenen hız limitinin üzerinde hızlı bir şekilde kasise giren araç, kasisteki topun altında bulunan maddenin özelliğinden aşağıya doğru inmesine izin vermeyerek sekmesine neden oluyor ve kasis görevini yerine getirmiş oluyor. Bir araç frene basarak kasise giriş yaptığı zaman ise yuvarlak olan top frenle birlikte 360 derece bulunduğu yerde döndüğü için aracın kayarak ve zarar görmeden kasis üzerinden geçişini sağlıyor.\"