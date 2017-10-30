(Görüntülü Haber) Ordu'da 3 ev yandı, 5 büyükbaş hayvan öldü

Nedim KOVAN/GÖLKÖY (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Gölköy ilçesinde gece çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, 5 büyükbaş hayvan da öldü.



Olay, Gölköy\'e bağlı Güzelyurt Mahallesi Kaşaltı mevkiinde dün gece meydana geldi. Neden çıktığı henüz bilinmeyen yangında İsmail Aktaş, Cemal Aktaş ve Meryem Aktaş\'a ait evler kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin çabasına rağmen kontrol altına alınamayan yangın büyüyerek depo, samanlık ve ahırlara da ulaştı. 5 büyükbaş hayvanın öldüğü yangına müdahale eden itfaiye, soğutma çalışması yaparak alevlerin daha da yayılmasını önledi.





