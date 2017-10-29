(Görüntülü Haber) Operada Cumhuriyet Konseri

Yusuf DEMİR ANTALYA, (DHA) ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (Antalya DOB), 3\'üncü Piyade Eğitim Tugayı Akdeniz Bölge Bando Komutanlığı ile Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı işbirliğinde \'Cumhuriyet Bayramı Konseri\' düzenlendi. Haşim İşcan Kültür Merkezi\'ndeki Antalya DOB sahnesinde gerçekleşen anlatımlı \'Cumhuriyet Konseri\'ne, Antalyalıların ilgisi büyük oldu. Askeri bandonun üyeleri ile opera sanatçılarından oluşan orkestrayı asker şef Bnd.Yrb. Hasan Gürbüz yönetti. 3\'üncü Piyade Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran\'ın da izlediği konserde, Burcu Kuru (soprano), Fatih Şanal (tenor), Mithat Uz (keman), Sevilay Gök Akyıldız (misafir sanatçı) solist sanatçılar olarak sahnede yer aldı. Konser, Mustafa Kemal Atatürk\'ün çok sevdiği \'Harmandalı\' adlı oyun havası ile başladı. Solistlerin seslendirdiği ve hikayesi Kıbrıs\'ın Magosa Limanı\'nda geçen \'Uyan Alim Uyan\' adlı ağıt türkü ile devam eden konserde eserin hikayesi de dillendirildi. Anlatımda, \'Yiğitliği dillere destan olan Magosalı Ali ile İngiliz askeri arasında kavga çıkıyor, bir anda ortalık karışıyor. Kavga sonrası evine dönmek üzere yola çıkan Ali\'ye İngiliz askerleri pusu kuruyor, vücudunun 7 yerine tüfek süngüsü saplanıyor. Yaşamını yitiren yiğit Ali\'nin adına türküler yakılıyor denildi. Solistler, orkestra eşliğinde \'Çarşamba\'yı Sel Aldı\', \'Oy Asiye\', \'Uzun İnce Bir Yoldayım\' adlı türküleri de yorumladı, Azerbaycan\'a ait \'Laçin\' adlı türkünün hikayesi de paylaşıldı. Anlatımcı, 1992 yılında Ermeni Silahlı Kuvvetleri\'nin Lâçin kasabası ve bağlı 21 köyünü işgal ettiğini, 664 asker ve sivilin hayatını kaybettiğini, 65 bin Azerinin yaşadıkları topraklardan göç etmek zorunda kaldığını, işgal ve yaşamlarını yitiren Azerilere ağıtlar yakıldığını hatırlattı. Konser, \'Pervane\', \'Yar Saçların Lüle Lüle\' adlı türkülerle devam ederken, yoğun istek üzerine \'İzmir Marşı\' da seslendirildi. \'Bir Başkadır Benim Memleketim\' adlı şarkı ise iki kez tekrarlandı, konser bu şarkıyla sonlandı.