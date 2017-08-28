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(Görüntülü Haber) Onur Akın'dan Dalaman'da anlamlı konser

Cihan KAYA/DALAMAN(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman İlçesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Onur Akın, şarkılarını başta Ulu Önder Mustafa Kemal ve özgürlüğü elinden alınmış olanlar için söylediğini belirtti

28 Ağustos 2017 17:52

Cihan KAYA/DALAMAN(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Dalaman İlçesi\'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan Onur Akın, şarkılarını başta Ulu Önder Mustafa Kemal ve özgürlüğü elinden alınmış olanlar için söylediğini belirtti. Dalamanlı sevenleriyle buluşan Onur Akın, izleyicilere keyifli saatler yaşattı. Cumhuriyet Meydanı\'ndaki konsere; Dalaman Belediye Başkanı CHP\'li Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, CHP İlçe Başkanı Kamil Ayhan Öner, belediye meclis üyeleri ve yaklaşık 13 bin kişi katıldı. Meydana toplananlar, şarkılara eşlik etti. Yakutistan ve uluslararası halk oyunları ekiplerinin yanı sıra Ata Folklor grubunun oyunları ile başlayan gecede Onur Akın, 3 saat süresince müzikseverlere seslendi. Onur Akın, \"Bugün söyleyeceğim şarkıların tamamı başta Ulu Önder Mustafa Kemal olmak üzere ülkemiz için canını vermiş tüm şehitlerimize ve kanun hükmünde kararnamelerle özgürlükleri elinden almış başta basın mensupları olmak üzere düşüncelerinden dolayı kader mahkumu olanlar için gelsin\" dedi. Akın, \'Seviyorum seni\', \'Denizin dibinde hatcem demirden evler\' ,\'Asi ve mavi\', \'Bana bir gül ver\' ve \'Gaybana geceler\' gibi dillerden düşmeyen pek çok şarkısını seslendirdi. Konser sonunda Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, sanatçıya kıl dokuma heybe ve çiçek verdi.

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