(Görüntülü Haber) Önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırınca kaza yaptı

Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli)(DHA)İZMİT\'te, önüne çıkan araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonunu kırdığı kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kaza öğle saatlerinde, Kandıra yolu Çayırköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Devecioğlu idaresindeki kamyon yolda ilerlerken önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonunu kırınca araç bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, Hüseyin Devecioğlu hafif yaralandı. 112 Acil ekibi, Hüseyin Devecioğlu\'nu kontrolden geçirilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Önüne bir araç çıktığını söyleyen Devecioğlu, \"İzmit istikametine giderken bir anda önüme bir araç çıktı. Bende mecburen direksiyonu kırınca araç devrildi\" dedi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.