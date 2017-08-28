(Görüntülü Haber) Onlara bayram tatili yok

Safa ATMACA / EDREMİT, (Van), (DHA)VAN Büyükşehir Belediyesi, yol ve asfaltlama çalışmalarını bayram tatili boyunca sürdüreceği belirtildi. 200 milyon TL\'nin üzerinde yol yatırımı gerçekleştirecek olan Van Büyükşehir Belediyesi kenti adeta yeni yollarla yeniden inşa ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nun talimatları doğrultusunda Van Büyükşehir Belediyesi, sezon kapanmadan yüzde yüzlük performans sergileyerek adeta bir yol devrimi gerçekleştirecek. Yol yapım ekipleri, Muradiye ilçesinde vatandaşın daha iyi bir bayram geçirmesi için 10 günlük bayram tatilinde de çalışıyor. İlçeye bağlı Doğangün, Sarımemet, Köşk, Otlakbaşı, Uluşar ve Akbulak mahalleri yepyeni bir yola kavuşuyor. Yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda olacak olan sıcak asfalt kaplamalı yolun yüzde 60?lık bölümü bitirildi. Bitirilme tarihinden yaklaşık bir ay önce teslim edilmesi öngörülen yol Van Büyükşehir Belediyesi\'ne yaklaşık 9.5 milyona mal olacak. Bayram tatiline ve sıcak havalara rağmen çalışan ekiplerin çalışmalarını yerinde izleyen Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yaşar ve Fazıl Tamer, 25 kişilik ekibi özverili çalışmalarından dolayı ziyaret ederek kutladı. Mahalleli olarak çok modern ve kullanışlı yollara kavuştuklarını belirten Uluşar Mahallesi Muhtarı Ayhan Kaya, \"Önceden yollarımız çok kötüydü her taraf çukur ve çamur içindeydi. Şimdi yollarımıza Büyükşehir belediyemiz tarafından sıcak asfalt dökülüyor. Önceden böyle bir hizmet görmedik. Şimdi belediyemizle kol kola vererek yollarımızın genişletilmesi için bahçe duvarlarımızı da geriye çektik. Yolumuz 10 metre kadar genişledi. Ben büyükşehir belediyemize bu büyük hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyorum\" dedi. Bu arada bölgede mahallelinin kalkınması içinde ayrıca faaliyetlerini sürdüren Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığıda sulama kanallarıyla ilgili projesini tamamladı. Sezon başından itibaren yapımına başlanan sulama kanalları tamamlandı. Sulama suyuna kavuşan Uluşarlı artık daha kaliteli ürüne sahip olacak.