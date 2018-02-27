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Ekonomi

(Görüntülü Haber) ONF yeni iletişim teknolojilerini ilk Türkiye'de test edecek (4)

İstanbul, 27 Şubat (DHA) - ABD merkezli Open Networking Foundation (ONF) yeni nesil iletişim teknolojilerini ilk olarak Türkiye’de test edecek

27 Şubat 2018 19:54

İstanbul, 27 Şubat (DHA) - ABD merkezli Open Networking Foundation (ONF) yeni nesil iletişim teknolojilerini ilk olarak Türkiye’de test edecek. Bakanlık ve ONF arasındaki işbirliği, 5G kablosuz ağlar için çözüm sunan açık kaynaklı M-CORD altyapısının, Evrensel Hizmet Projesi kapsamında Türkiye’de yapılacak saha çalışmasını içeriyor. Anlaşma, Barcelona’da gerçekleşen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde imzalandı. ONF Direktörü Guru Parulkar, yeni teknolojilerin üretilmesini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye ile beraber çalışmaktan mutluluk duyacaklarını belirterek, “Türk Telekom’un işbirliği ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Evrensel Hizmet Projesi üzerinden ONF’in yeni teknolojilerini ve açık kaynaklı M-CORD platformunun test edilmesini sağlayacağız. Türk Telekom’un da bu test çalışmalarına destek verecek olmasından heyecan duyuyoruz” dedi. Bu anlaşma ile, Google, AT&T, Deutsche Telecom, Verizon, Telefonica, Comcast, NTT ve China Unicom gibi dünya devlerinin üyesi olduğu ONF’de geliştirilen yeni nesil iletişim teknolojileri, dünyada ilk kez Türkiye’de test edilerek, hayata geçirilecek. (Fotoğraflı)

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