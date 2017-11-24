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(Görüntülü Haber) Önce depo kapağını sonra motosikleti çalmışlar

Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı

24 Kasım 2017 18:43

Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL\'da motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları son motosiklet ise Küçükarmutlu semtinde bir evin bahçesinde üzerine branda örtülmüş olarak bulundu. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğer şüpheliler serbest kaldı. İstanbul, Bostancı semtinde Aydın Ç.(39)\'a ait bir motosiklet park ettiği yerden çalındı. Olayla ilgili güvenlik kameraları incelendiğinde şüphelinin bir süre motosikletin çevresinde dolaştığı, sokağın boş olduğu esnada ise motosikletin üzerine binerek cebinden çıkardığı anahtarla çalıştırdığı ve hızla uzaklaştığı görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını incelediğinde motosikleti çalan kişinin daha önceden benzer suçlardan geliş kaydı olan Emre K.(29) olduğunu tespit etti. Emre K. Gültepe\'de bulunan adresinde gözaltına alındı. Şüpheli motosikleti Küçükarmutlu semtinde oturan bir arkabasının evinin bahçesine sakladığını söyledi. Şüphelinin söylediği yere giden polis ekipleri, çalınan motosikleti üzerine branda örtülmüş bir halde buldu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada olaya karıştıkları öğrenilen Soner E.(30) ile Fazlı K.(33)\'yı da yakaladı. Şüphelilerin çalmayı düşündükleri motosikletin önce depo kapağını çaldığı ve hemen ona uygun bir anahtar yaptırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin daha sonra bu anahtarla takip ettikleri motosikleti sahibinin park ettiği uygun bir yerden çaldıkları tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Emre K. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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