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(Görüntülü Haber) 'Onbeşliler' Çanakkale'den sonra İzmit'i gezdi

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-TOKAT Turhal Belediyesi'nin düzenlediği organizasyon ile 15 yaşındaki 45 çocuk, Çanakkale şehitliklerini ziyaret ettikten sonra İzmit'i gezdi

30 Nisan 2018 19:38

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-TOKAT Turhal Belediyesi\'nin düzenlediği organizasyon ile 15 yaşındaki 45 çocuk, Çanakkale şehitliklerini ziyaret ettikten sonra İzmit\'i gezdi. Turhal Belediyesi tarafından çocukların tarih bilincinin artması amacıyla başlatılan proje kapsamında, her yıl 15 yaşına gelen tüm çocuklar Kurtuluş Savaşı\'nda askerlerin giydiği kıyafetleri giyerek Çanakkale şehitliklerini ziyarete götürülüyor. Çocuklar Çanakkale şehitliklerini ziyaret ettikten sonra Kocaeli Anadolu Dernekler Federasyonu\'nun organizasyonu ile İzmit\'e geldi. Tokat\'ın \'Hey Onbeşli\' isimli türkü ile anılması sebebiyle \'Onbeşliler Çanakkale\'de\' projesini başlattıklarını söyleyen Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, \"Bugün Kocaeli Dernekler Federasyonu\'nun Anadolu Tanıtım Günleri vesilesiyle İzmit\'te bulunuyoruz. Tokatlılar Derneği\'nin misafiriyiz burada. Biz, onbeşliler ile birlikte geldik. Tokat\'ta onbeşliler meşhurdur. \'Hey onbeşli, onbeşli. Tokat yolları taşlı. Onbeşliler gidiyor. Kızların gözü yaşlı\' diye ağıtlar yakılmıştır. Buradan yola çıkarak biz Turhal Belediyesi olarak her sene 15 yaşında olan tüm çocuklarımızı o zamanki askeri kıyafetleri giydirerek, profesyonel rehberler eşliğinde Çanakkale Şehitliklerini gezmeye götürüyoruz. Dün çocuklarımız Çanakkale\'deydi. Bugün İzmit\'teler. Tokatlılar olarak \'Onbeşliler\' ile birlikte anıldığımız için mutlu ve gururluyuz\" dedi.

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