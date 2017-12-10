(Görüntülü Haber) Olumsuz hava koşulları hava trafiğini etkiliyor

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL\'u etkisi altına alan lodos ve olumsuz hava koşulları, uçuş trafiğinde gecikmelere ve başka meydanlara yönlendirilmelere neden oluyor. Türk Hava Yolları\'nın (THY), İstanbul Atatürk Havalimanı\'na inmesi gereken 3 uçağı, başka havalimanlarına yönlendirilirken İstanbul\'dan kalkıp Stutgart inmesi gereken uçağı ise, kar yağışı nedeniyle Münih Havalimanı\'na indi.



Edinilen bilgiye göre, THY\'nin İstanbul Atatürk Havalimanı\'na inmesi gereken Bükreş\'ten kalkan TK-1044 seferi, Podgarica\'dan kalkan TK-1086 seferi İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'na yönlendirildi. THY\'nin TK-567 sefer sayılı Klimanjero-İstanbul uçağı ise İstanbul hava sahası üzerinde iken havada kısa bir süre tur attıktan sonra Tekirdağ Çorlu Havalimanı\'na yönlendirildi. Bu arada THY\'nin TK-1743 Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan kalkan Stutgart-İstanbul uçağı ise Stuttgart\'taki yoğun kar yağışı ve pistteki kar temizliği nedeniyle Münih Havalimanı\'na yönlendirildi.



THY\'nin İzmir ve Çorlu Havalimanı\'na inen uçakları havanın düzelmesinin ardından yaklaşık 4 saat gecikmeli olarak İstanbul Atatürk Havalimanı\'na geri döndü.



Bu arada İstanbul Atatürk Havalimanı\'na kalkması ve inmesi gereken uçakların, 20 ile 45 dakika arası gecikmeli olarak iniş ve kalkış yaptığı öğrenildi.