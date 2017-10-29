(Görüntülü Haber) Ölümlü kazaya karışan sürücü yakalandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da 10 gün önce yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Sevim Yiğit\'e çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü U.Ç., jandarma ekiplerince yakalandı. 150 saatlik kamera incelemesinin ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Tekirdağ’da 19 Ekim günü saat 20.00 sıralarında Tekirdağ-Malkara karayolunda bir akaryakıt istasyonu önünde yolun karşısına geçmek isteyen Sevim Yiğit\'e otomobil çarptı. Sürücü araçla birlikte kaçarken, Yiğit hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yaklaşık 150 saatlik kayıtların izlenmesinin ardından kaçan otomobilin 80 GJ 855 plakalı araç olduğu tespit edildi. Sürücünün Edirne’nin Keşan İlçesi\'ne bağlı Hacıköy’de bir çiftlik evinde bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla sürücü U.Ç.\'yi gözaltına aldı. Tekirdağ Jandarma Komutanlığı\'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Araç sürücüsü U.Ç., ifadesinde kazadan sonra saldırıya uğramaktan korkuttuğu için kaçtığını söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.