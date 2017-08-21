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(Görüntülü Haber) Oltu'da yine orman yangını

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM ormanlarının büyük bir bölümünün bulunduğu Oltu İlçesi'nde Ağustos ayında ikinci kez orman yangını çıktı

21 Ağustos 2017 20:01

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM ormanlarının büyük bir bölümünün bulunduğu Oltu İlçesi\'nde Ağustos ayında ikinci kez orman yangını çıktı. Oltu Kırdağ Şenlikleri\'nin yapıldığı, ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıktaki bölgede bugün saat 14.00\'te orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü ve çevreye yayıldı. Binlerce dönüm ormanlık alanı etkisi altına alan yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Oltu Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yetkililer, orman yangının büyük olduğunu belirttiler ve havadan müdahale olmazsa, yangının söndürülmesinin zor olduğunu söyledi. Öte yandan Oltu İlçesi\'ne bağlı Yukarı Çamlı Mahallesi ormanlık alanında 5 Ağustos günü başlayan yangın, havadan ve karadan 4 gün süren mücadele sonucu söndürülmüştü. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında 20 hektarlık ormanlık alan yanmıştı.

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