(Görüntülü Haber) Oltalar yarışma için denizle buluştu

Levent YENİGÜN KEMER, (DHA) ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde Kemer Belediyesi Batı Akdeniz Surf Casting balık tutma yarışması düzenlendi. Kemer Belediyesi\'nin desteğiyle Akdeniz Balıkçılar ve Spor Kulübü Derneği (AKBADER) tarafından, Ulupınar Mahallesi\'ne bağlı Çıralı sahilinde düzenlenen balık tutma yarışına 150 balıkçı katıldı. Yarışmada iki kişiden oluşan takımlar mırmır, levrek, sargoz, minekop ve balon balığıyla diğer balıklardan tutup puan almak için yarıştı. 25 santimetrenin altında tutulan balıklar ise salındı. AKBADER Başkanı Gökhan Kuzuoğlu, yarışmada bu yıl balon balığı da tutacaklarını belirterek, zararlı olmasa bile yendiği zaman insanı zehirlemesi nedeniyle balon balıklarını denize geri bırakmayacaklarını kaydetti. Kuzuoğlu, balon balığının diğer balık türlerini de tehlikeye soktuğunu anlatarak, Balon balığını fiilen yakalayıp ticaretini yapmak zaten yasak. Bu yarışmada amacımız bölgeye ticari anlamda katkı sunmak ve gençleri bilinçli avcılığa yönlendirmek. Biz bu balık tutmaya spor diyoruz. Spor olarak yapıyoruz. Projelerimiz arasında okullarda balıkçılar üzerinde bilgilendirme seminerleri düzenlemek de var dedi. Türkiye\'deki balıkçılar olarak federasyon kurmak istediklerini de anlatan Kuzuoğlu, Türkiye\'deki bütün balıkçı dernekleri baz alınarak federasyon kurmak istiyoruz. Bir federasyon yapısı altına girersek lig müsabakaları da yapmayı düşünüyoruz. Bu sene birinciye 5 bin lira değerinde, ikinciye 3 bin lira değerinde, üçüncüye ise 2 bin lira değerinde olta seti hediye verilecek. En büyük balığı tutana ise 2 bin 500 lira değerinde olta takımı hediye edilecek diye konuştu.