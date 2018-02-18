T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Oltalar yarışma için denizle buluştu

Levent YENİGÜN KEMER, (DHA) ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Kemer Belediyesi Batı Akdeniz Surf Casting balık tutma yarışması düzenlendi

18 Şubat 2018 14:15

Levent YENİGÜN KEMER, (DHA) ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde Kemer Belediyesi Batı Akdeniz Surf Casting balık tutma yarışması düzenlendi. Kemer Belediyesi\'nin desteğiyle Akdeniz Balıkçılar ve Spor Kulübü Derneği (AKBADER) tarafından, Ulupınar Mahallesi\'ne bağlı Çıralı sahilinde düzenlenen balık tutma yarışına 150 balıkçı katıldı. Yarışmada iki kişiden oluşan takımlar mırmır, levrek, sargoz, minekop ve balon balığıyla diğer balıklardan tutup puan almak için yarıştı. 25 santimetrenin altında tutulan balıklar ise salındı. AKBADER Başkanı Gökhan Kuzuoğlu, yarışmada bu yıl balon balığı da tutacaklarını belirterek, zararlı olmasa bile yendiği zaman insanı zehirlemesi nedeniyle balon balıklarını denize geri bırakmayacaklarını kaydetti. Kuzuoğlu, balon balığının diğer balık türlerini de tehlikeye soktuğunu anlatarak, Balon balığını fiilen yakalayıp ticaretini yapmak zaten yasak. Bu yarışmada amacımız bölgeye ticari anlamda katkı sunmak ve gençleri bilinçli avcılığa yönlendirmek. Biz bu balık tutmaya spor diyoruz. Spor olarak yapıyoruz. Projelerimiz arasında okullarda balıkçılar üzerinde bilgilendirme seminerleri düzenlemek de var dedi. Türkiye\'deki balıkçılar olarak federasyon kurmak istediklerini de anlatan Kuzuoğlu, Türkiye\'deki bütün balıkçı dernekleri baz alınarak federasyon kurmak istiyoruz. Bir federasyon yapısı altına girersek lig müsabakaları da yapmayı düşünüyoruz. Bu sene birinciye 5 bin lira değerinde, ikinciye 3 bin lira değerinde, üçüncüye ise 2 bin lira değerinde olta seti hediye verilecek. En büyük balığı tutana ise 2 bin 500 lira değerinde olta takımı hediye edilecek diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Levent YENİGÜN KEMER DHA ANTALYA KemerKemer Belediyesi Batı Akdeniz Surf CastingKemer BelediyesiAkdeniz BalıkçılarSpor Kulübü Derneği AKBADERUlupınar MahallesiYarışmadaAKBADER Başkanı Gökhan KuzuoğluKuzuoğluBalonBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24