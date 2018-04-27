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(Görüntülü Haber) Öldürülen bar işletmecisi toprağa verildi

TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde, yanında çalışan Mesut S

27 Nisan 2018 19:28

TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde, yanında çalışan Mesut S. tarafından önce bıçaklanıp ardından kolları ve başı kesilerek öldürüldüğü ileri sürülen bar işletmecisi İbrahim Ateş\'in (46) cenazesi toprağa verildi. Kızılmurat Mahallesi Barlar Sokağı’nda öldürülen İbrahim Ateş’in cenazesi ailesi tarafından Adana Adli Tıp Morgu’ndan alındıktan sonra evine getirildi. Helallik alındıktan sonra Şehir Mezarlığı’na götürülen Ateş\'in cenazesi, ailesi ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Bu arada Ateş\'in katil zanlısı olarak Adana’da gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Mesut S.’nin de sorgusu sürüyor.

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