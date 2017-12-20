(Görüntülü Haber) Öldürdüğü kadının cesediyle 900 kilometre yolculuk yapan şoför, bir kişiyi daha öldürmüş

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA ,(DHA)- ADANA\'da 5 ay önce ortadan kaybolan Neslihan Apa\'yı (36), otoyolda aracına aldıktan sonra bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından cesedini battaniyeye sarıp, 900 kilometre yolculuk yaparak götürdüğü Kocaeli Gebze\'deki sazlık alana attığını itiraf eden TIR şoförü Doğan Yıldırım\'ın (42) 2000 yılında da işlediği cinayet yüzünden 11 yıl hapis yattığı ortaya çıktı. 4 Temmuz\'da Tarsus-Adana-Gaziantep otoyoluna çıkan Neslihan Apa, otostop yaparken ortadan kayboldu. Kadın sabah eve gelmeyince eşi İlker Apa (38) onu aramaya çaktı. Ancak bulamayınca polise kayıp dilekçesiyle başvurdu. Aranan Neslihan Apa\'nın cinayete kurban gitme ihtimali üzerine Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kadının bulunması için özel ekip kurulmasını istedi. Cinayet Büro ekipleri, eşi tarafından otoyolda fuhuş yaptığı iddia edilen kadının otostop yaptığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yol kenarındaki bir tesisin kameralarında saptanan kadının 41 YR 192 plakalı TIR\'a bindiği görüldü. Otoyoldaki tüm güvenlik kameralarını tekrar inceleyen ekipler, Kocaeli plakalı TIR\'ın bu kente giriş yaptığını belirledi. Ekipler, aracın bağlı olduğu firma ile irtibata geçerek TIR\'ı incelemek istediklerini, şoförü olduğu saptanan Doğan Yıldırım\'ın başka bir araca verilmesini istedi. Bunun üzerine parka çekilen TIR\'ın ön bölümünde yapılan incelemede kan lekelerine ulaşıldı. Araçtan alınan kan örnekleri incelenmek üzere Kriminal Laboratuvara gönderildi. Ayrıca şirketten şoför Doğan Yıldırım\'ın Mersin\'e bir yük taşıma bahanesiyle gönderilmesi sağlandı. Mersin\'e gelen Yıldırım, gözaltına alındı. CESEDİNİ SAZLIĞA ATTI Adana Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan Yıldırım suçunu itiraf etti. Kadın ile para karşılığında birlikte olmak için TIR\'a aldığını söyleyen Yıldırım, para yüzünden tartıştıklarını, bu sırada bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedini çırılçıplak soyup, battaniyeye sardığını, yakalanmamak için Kocaeli\'nin Gebze ilçesindeki sazlık alana attığını anlattı. Ekipler, söylenen yerde yaptığı arada çürümüş kadın cesedi buldu. Adli Tıp Kurumu\'na getirilen cesedin kayıp Neslihan Apa\'ya ait olduğu saptandı. \'PARAMI ÇALDI\' Adana Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulanan Yıldırım suçunu itiraf etti. Yapılan araştırmada 2000 yılında İstanbul\'un Büyükçekmece ilçesinde işlediği cinayet suçundan 11 yıl hapis yattığı da ortaya çıkan zanlı ifadesinde kadını nasıl öldürdüğünü şöyle anlattı: \"Bekar olduğum için cinsel arzularımı para karşılığında ilişkiye girdiğim kadınlarla gideriyorum. Adını Çiçek olarak bildiğim Neslihan\'ı önceden tanıyordum. Olay günü telefonla aradım görüştük. Morali bozuktu ve ona \'Seni isteksiz gördüm istersen başka zaman buluşuruz\' dedim. Çiçek bana \'Sen bana yeter ki para ver. Benim moralim düzelir\' dedi. 100 lira karşılığında birlikte olduk. Üzerimi giyince cebimdeki 700 lirayı çaldığını fark ettim ve kavga etmeye başladık. Kavga sırasında bana tehditler savurmaya başladı. Üzeri çıplaktı bana vurdu. Ben de korkutmak bıçağı elime aldım. Çiçek bana, \'Öldür beni, seni yaşatmazlar\' dedi. Ben de bıçağı salladım. Bıçakla koltuk altından yaralandı. Ölünce onu TIR\'ın yatağına yatırarak üzerini örttüm. Kanı temizleyerek üzerimi değiştirdikten sonra Kocaeli\'ne gittim. İş yerine yaklaştığımda, cesedi sazlık alana taşıdım. Üzerini ot ve çalılarla kapatarak işe döndüm.\" Katil zanlısı Doğan Yıldırım ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.