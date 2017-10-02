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Spor

(Görüntülü Haber) Olcay Şahan: "Sevinmemeyi maçtan önce düşünmüştüm"

"Türkiye'nin en zor deplasmanından bir puan alıyorsan, kabul edeceksin" "Vodafone Park'ta gol atacağım içime doğmuştu" "Bugünlere geldiysem Beşiktaş sayesinde"   Süper Lig'in 7'nci haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un ilk golünü

02 Ekim 2017 01:52

\"Türkiye\'nin en zor deplasmanından bir puan alıyorsan, kabul edeceksin\"

\"Vodafone Park\'ta gol atacağım içime doğmuştu\"

\"Bugünlere geldiysem Beşiktaş sayesinde\"


 

Süper Lig\'in 7\'nci haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor\'un ilk golünü atan Olcay Şahan, mücadelenin ardından basın mensuplarına konuştu. 

\"TÜRKİYE\'NİN EN ZOR DEPLASMANINDAN BİR PUAN ALIYORSAN, KABUL EDECEKSİN\"

Çok güzel bir maç olduğunu söyleyen Olcay, \"Maalesef 1 puan aldık. Türkiye\'nin en zor deplasmanından 1 puan alıyorsan onu kabul edeceksin. Benim için çok özel bir maçtı, bu kulüpte 5 sene oynadım. Tepkiler çok güzeldi. Beşiktaş camiasında bir şeyleri başardığımı göstermişim. Bugün buraya gelip pozitif bir şey yaşamak her futbolcunun başına gelmez. Allah razı olsun onlardan\" diye konuştu.

\"BUGÜNLERE GELDİYSEM BEŞİKTAŞ SAYESİNDE\"

Attığı golün ardından sevinmemesi ile ilgili konuşan tecrübeli oyuncu, \"Maçtan önce düşünmüştüm. Türkiye\'de 38\'inci golüm, bunun yarısını İnönü\'de, Vodafone Park\'ta attım. Bugün gol atacağım çime doğmuştu. Sevinmemek de kafamda vardı. Bugünlere geldiysem, Milli Takım\'a gittiysem bunu Beşiktaş sayesinde yaptım. Türkiye\'de ilk kapısı açılan Beşiktaş\'ın kapısı oldu. Taraftarlara çıkıp sevinmek karakterime yakışmazdı\" dedi.

\"AYDINUS\'UN MAÇTA FAZLA ETKİSİ YOKTU\"

Son olarak mücadelenin hakemi Fırat Aydınus hakkında konuşan Olcay Şahan, \"Fırat Aydınus\'un oyunda fazla etkisi yoktu. Zaten hocalara tepkiler dışarıdan olduğu için her geçen gün daha fazla baskı oluyor. Bazı konuları ülke olarak aşmamız lazım. Yoksa Türkiye Ligi\'nin kalitesi yükselmeyecek. Çok iyi futbolcular geliyor Türkiye\'ye. Canımız sıkıldığı için başka sorunlar arıyoruz\" diyerek sözlerini noktaladı.

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