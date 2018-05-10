(Görüntülü Haber) Okumayı öğrenen 39 kadına sertifika

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-(DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan\'ın himayesinde başlatılan okuma-yazma kursuna katılıp eğitimlerini tamamlayan 39 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi. İslahiye\'de Okuma-Yazma Bilmeyen Kalmasın kampanyası çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan 4 kursta okuma-yazma kursuna katılarak eğitimlerini tamamlayan 39 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi. Kızlar okumaz diyerek gönderilmedikleri okula inat ilerleyen yaşlarına rağmen okuma-yazma öğrenmenin heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansıyordu. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yılsonu sergisinin ikinci gününde Belediye Bahçesinde düzenlenen diploma törenine İlçe Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Belediye Başkan vekili İzzet Aytekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Halk Eğitim merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım ile kursiyerler katıldı. Törende konuşan Kaymakam Ramazan Yıldırım, Okuma-yazma kursuna katılarak okuma-yazma öğrenenleri tek tek tebrik ederek sizler öğrenmenin yaşının olmadığını gösterdiniz sizleri kutluyor, sizlerle gurur duyuyoruz dedi.