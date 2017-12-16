(Görüntülü Haber) Okulda öldürülen müdüre otopsi yapıldı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, görev yaptığı lisede öğrencilerden 16 yaşındaki İ.P. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen okul müdürü 47 yaşındaki Ayhan Kökmen\'in cenazesi, otopsiden sonra kardeşi İrfan Kökmen\'e teslim edildi. Müdür Kökmen\'in göğsünün 2 yerinden vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Gözaltındaki öğrencilerden İ.P.\'nin, Kökmen\'i kendisine kızıp tokat attğı için vurduğunu söylediği öne sürüldü. Diğer sanık 16 yaşındaki U.Y.\'nin ise okula silah getirdiği için bir süre önce uzaklaştırıldığı belirtildi. Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, dün saat 15.00 sıralarında 3 yıldır görev yaptığı okulun içinde, öğrencilerinden İ.P.\'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayhan Kökmen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayın ardından, okulda hakkında disiplin soruşturması bulunan 11\'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılan U.Y.\'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan, U.Y.\'nin babası B.Y.\'yi gözaltına aldı. Ödemiş\'in kırsal Kızılcaavlu Mahallesi\'nde toprağa gömülen tüfek de ele geçirildi. Gözaltına alınan iki öğrenciden İ.P.\'nin hakkında disiplin soruşturması yürütüldüğü, geçen perşembe günü Okul Müdürü Ayhan Kökmen tarafından okulun dışında U.Y.ile birlikte sigara içtikleri için uyarıldığı öğrenildi. Kökmen\'in dün de İ.P.\'yi saçları uzun olduğu için uyardığı belirtildi. KIZDIĞI İÇİN YAPMIŞ Bunun üzerine İ.P.\'nin okuldan ayrılıp, arkadaşı U.Y. ile birlikte motosikletle döndüğü ve pompalı tüfekle Müdür Kökmen\'e üç el ateş ettiği anlaşıldı. İ.P.\'nin ardından elinde tüfekle, daha önce kendisini döven bir öğrenciyi aradığı ancak bulamadığı ileri sürüldü. Olayın ardından geldikleri motosikletle kaçan İ.P. ile U.Y. yakalandı. Kullanılan tüfeğin sahibi, U.Y.\'nin babası B.Y. de gözaltına alındı. Yaşları 18\'den küçük olduğu için ifadeleri alınamayan şüphelilerden İ.P.\'nin yakalandığı an jandarmaya sözlü verdiği bilgide, müdürün kendisine kızıp tokat atması üzerine bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. MÜDÜRE OTOPSİ YAPILDI Öldürülen Okul Müdürü Ayhan Kökmen\'e İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi yapıldı. Kökmen\'in göğsünün iki yerinden vurularak yaşamını yitirdiği, silahtan çıkan saçmaların sırtını delip geçtiği belirlendi. Müdürün cenazesi daha sonra kardeşi İrfan Kökmen\'e teslim edildi. İrfan Kökmen bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Ayhan Kökmen\'in ikindi namazından sonra toprağa verileceği belirtildi.