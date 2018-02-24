(Görüntülü Haber) Okul yanına kurulan baz istasyonuna öğrenci velilerinden tepki

Sefer TALAY BURHANİYE(Balıkesir), (DHA) BALIKESİR\'de, 215 öğrencili Kızıklı Ortaokulu\'nun yanına kurulan baz istasyonuna tepki gösteren öğrenci velileri, baz istasyonun başka bir yere taşınmasını istiyor. Burhaniye ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki bin 61 haneli Kızıklı Mahallesinde Ortaokula 20 metre mesafede bir GSM şirketine ait baz istasyonunun kurulma çalışmaları öğrenci velilerinin tepkisini çekti. Okul bahçesinde toplanan 20\'ye yakın öğrenci velisi okulda okuyan 215 öğrencinin sağlıklarının tehlike altında olduğunu ileri sürerek, baz istasyonun başka bir yere taşınmasını istedi. Kurulma aşamasında olan baz istasyonun kaldırılmaması durumda velilerin çocuklarını okula göndermeyerek durumu protesto edeceği iddia edildi. Mahalle Muhtarı Ahmet Sezer de velilere destek vererek, baz istasyonun okulun yanından başka bir bölgeye taşınması için elinden geleni yapacağını belirtti. Okul bahçesinde velilerin duruma tepki gösterdiği sırada işçiler tarafından baz istasyonu kurulmasına çalışmanın devam etmesi ise dikkat çekti. Kızıklı Ortaokulunda çocuğu okuyan Veli Rukiye Uzun, okulun yakınına baz istasyonu kurulmasını kabul etmelerinin mümkün olmayacağını belirterek, ?Okulumuzun yanına baz istasyonu kurmuşlar. Okulun ve çocukların dibinde biz bu baz istasyonunu istemiyoruz dedi. Baz istasyonu kurulmasına tepki gösteren Veli Sevim Tunca, çocukların sağlığı için bu baz istasyonun okulun yanından kaldırılması gerektiğini vurguladı. Kızıklı Mahalle Muhtarı olarak baz istasyonun buradan kaldırılmasını istediklerini belirten Muhtar Ahmet Sezer, Çocuklarımızın sağlığı önemli. Bu baz istasyonun daha uygun bir yere taşınması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Buradan bunu bütün yetkililer duysun diye konuştu. Baz istasyonun sağlığı tehdit edeceğini ifade eden Veli Emine Tunca, Çocuklarımızın okuduğu okulun yanına baz istasyonu kurulmasından dolayı çok huzursuz ve çocuklarımızın sağlığından endişeliyiz. Bu baz istasyonun buradan kaldırılmasını istiyoruz. Aksi halde bütün veliler çocuklarını okula göndermemek için tepkilerini gösterecekler şeklinde konuştu. Kızıklı Ortaokulu öğrencileri ise, okullarının yanına kurulan baz istasyonunun radyasyon yayması ve kanserojen madde içermesi nedeniyle sağlıklarını tehlikeye atabileceklerini ifade ederek, yetkililere baz istasyonun kaldırılması çağrısında bulundu.