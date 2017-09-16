(Görüntülü Haber) Okul kantinlerinde ‘Türk yemekleri’ yer alacak

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA’daki kantinciler için düzenlenen sertifika törenine katılan Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu (TKİEDF) Başkanı Vahap Osmanoğlu, okul kantinlerinde Türk yemeklerinin yer alacağını söyledi. Osmanoğlu, “Kantinlerimizde Adana, Urfa kebabımız, dönerimiz, köftemiz var, şişimiz, iskender kebabımız var. Artık kantinlerimiz Türk mutfağına uygun ürünler üretmeye başladılar” dedi. Yalova Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği (YAKAD) tarafından düzenlenen ‘Açık alan işletmeciliği ve hijyen’ konusunda kurs gören kantincilere yönelik sertifika töreni düzenlendi. Yalova’da İsmetpaşa Mazlum Palabıyık İlkokulu’nda gerçekleştirilen törene Yalova Belediye Başkan Vekili Halit Güleç, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ak Parti eski Milletvekili Temel Coşkun, Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İş-Kur İl Müdürü Erhan Dede ile kursu tamamlayan kantinciler katıldı. Burada yapılan konuşmaların ardından protokol mensupları tarafından 52 kursiyere sertifikaları takdim edildi. Programın ardından ise Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu (TKİEDF) Başkanı Vahap Osmanoğlu, okul kantini denetleyerek gazetecilere açıklamada bulundu. KANTİNLERDE TÜRK YEMEKLERİ Kantinlerin modernize edildiğini ve tüm kantincilerin eğitimden geçirildiğini söyleyen Osmanoğlu, kantinlerde Türk mutfağının lezzetlerine yer vermeye başladıklarını belirtti. Osmanoğlu, “Kantinlerimizde hijyenik bir ortam oluşturduk. TSE standartlarına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı standartlarına uygun kantinler olmaya başladı. Merdiven altından çıkarıp modern bir hale getirdik. Ayrıca artık kantinlerimiz Türk mutfağına uygun ürünler üretmeye başladılar. Çoğu kantinlerde öğrencilere sunuluyor. Kantinlerimizde Adana, Urfa kebabımız, dönerimiz, köftemiz var, şişimiz, iskender kebabımız var. Kendi yöremizin daha doğrusu kantinlerimizden çocukların istediği, her hafta çeşitli ürünler çıkıyor. Ayrıca tekli üretimlerde sulu yemek ihtiyacı hasıl oldu. Bu sulu yemek üretimiyle kantinlerde çocuklara sağlıklı yemek veriyoruz” dedi. KANTİNLER YILDA 5 DEFA DENETLENİYOR Ustalık belgesi olmayanların kantincilik yapamadığını söyleyen Osmanoğlu, “2005’ten beri belgesi olmayan hiçbir kantinci kantincilik yapamıyor. Kantincilik yapacaksa ustalık belgesine sahip olması lazım. 4 yıl bir fiil eğitim alarak belgelerini alıyorlar. Halk eğitim merkezleri ile yaptığımız anlaşmada kantincilere hijyen eğitimi veriliyor. Kantinlerimiz güvenli, kantinlerdeki tüm ürünler sağlıklıdır. En çok denetlenen yerler kantinler oldu, çünkü kantinler yılda en azından 5 defa denetleniyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, bizler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve belediyeler denetliyor. O yüzden en sağlıklı yerler kantinlerdir. Şimdiye kadar Türkiye genelinde Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlükleri yetkililerince yapılan denetimlerde herhangi bir vaka yok. Demek ki kantinler iyi yönde” şeklinde konuştu. Kantincilere de çağrıda bulunan Osmanoğlu, “Kendi çocuğunuza yedirmediğiniz ürünü okuldaki çocuklara da yedirmeyin. Onlar bize emanettir. Bu emanete sahip çıkalım. Çocuklar ülkemizin geleceğidir. Her kantinci çocuklara kendi evladı gözüyle bakmalı” diye konuştu.