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(Görüntülü Haber) Okul bahçesinde yaralı bulunan gençlerden biri öldü, diğeri tutuklandı

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde geçen 22 Ocak akşamı okul bahçesinde tabancayla vurulmuş olarak bulunan iki gençten Muhammed Kılınç (17) hayatını kaybetti

30 Ocak 2018 19:41

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Elbistan ilçesinde geçen 22 Ocak akşamı okul bahçesinde tabancayla vurulmuş olarak bulunan iki gençten Muhammed Kılınç (17) hayatını kaybetti. B.T. (16) adlı genç kız ise tedavisinin ardından tutuklandı. Olay, 22 Ocak Pazartesi akşamı ilçeye bağlı Kalealtı Köyü Mahallesi\'nde meydana geldi. Gelen silah sesleri üzerine mahalledeki Haluk Gökalp Kılınç Ortaokulu\'nun bahçesine giden çevre sakinleri, Muhammed Kılınç ile B.T. adlı genç kızı, yerde kanlar içinde buldu. Otomobillerle Elbistan Devlet Hastanesi\'ne götürülen gençlerden Kılınç, ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'ne sevk edildi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, bir tabanca bulundu. Yoğun bakımda tedavisi süren Muhammet Kılınç, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Muhammet Kılınç\'ın cenazesi, Kalealtı Mahallesi\'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, tedavisinin ardından B.T.\'yi gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.T., kuvvetli suç şüphesi üzerine tutuklanarak cezaevine kondu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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