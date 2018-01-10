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(Görüntülü Haber) Okul bahçesinde seracılığı uygulamalı öğreniyorlar

Ahmet ACAR KAŞ (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki bir lisede kurulan 2 ayrı serada öğrencilere uygulamalı eğitim veriliyor

10 Ocak 2018 19:58

Ahmet ACAR KAŞ (Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Kaş ilçesindeki bir lisede kurulan 2 ayrı serada öğrencilere uygulamalı eğitim veriliyor. Domates, salatalık ve biber gibi ürünler yetiştiren öğrenciler seracılığı öğreniyor. Seralarda yetiştirilen ürünler ise halde satılarak okulun ihtiyaçları gideriliyor. Kaş\'a bağlı Kınık Mahallesi\'nde eğitim öğretim yapan Kınık Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Tarım Alanı Bahçe Bitkileri dersini yaşayarak öğreniyor. Okul Müdürü Erdoğan Demir öncülüğünde Tarım Bahçe Bitkileri Dersi öğretmenleri Özlem Özdemir Salma ve Nurselin Yağlıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan sağlanan maddi destekle okulda toplam 2 dekarlık 2 ayrı sera kurdu. Okulun 115 öğrencisi de derslerde öğrendiği teorik bilgileri bu serada uygulama imkanı buluyor. İKİ AYRI SERADA ÇALIŞIYORLAR Seralarda öğrencilere toprak işleme, fide dikimi, tohumdan fide üretimi, sulama, ilaçlama, gübreleme, çapalama, üretim hasadı, çevre temizliği, don olaylarına karşı soba yakma uygulamalı olarak öğretiliyor. Seranın birisinde domates üretimi yapılıyor. Diğer serada salatalık, biber, tıbbi aromatik bitkiler, kışlık ve yazlık sebzeler üretiliyor. Üretilen sebzeler Kınık Toptancı Hali\'nde satılarak sağlanan gelirle de okulun ihtiyaçları gideriliyor. Öğrenciler ayrıca çevre okullarda ve kamu kurum ve kuruluşlarında bahçe düzenlemesi de yapıyor. Öğrencilerden Ahmet Örge, Okulda öğrendiğimiz bilgileri seramızda uyguluyoruz. Eve gittiğimizde ailelerimizle paylaşıyoruz. İleride iyi bir üretici olacağıma inanıyorum dedi. Öğrenci Elif Çetinkaya, Üretmeyi ve büyütmeyi çok seviyorum. O yüzden bu bölümü seçtim. Üretmek, büyütmek, insana sağlık, huzur veriyor. Bu nedenden dolayı büyüyünce çok bilinçli bir üretici olacağıma inanıyorum diye konuştu. Öğrenci Ramazan Süt, Üretim yapmak çok güzel bir duygu. Biz üretim yapmanın aşamalarını öğretmenlerimizle birlikte uygulayarak öğreniyoruz. Hatta öğretmenlerimizle birlikte don nöbeti bile tutuyoruz dedi. \'BİLİNÇLİ ÜRETİCİLER OLARAK YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ\' Kınık Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Alanı Bahçe Bitkileri Dalı Başkanı öğretmen Nurselin Yağlıoğlu da şöyle dedi Eğitim üretim içindir. Biz de sınıflarımızda işlediğimiz dersleri seramızda uygulayarak öğrencilerimizle birlikte yaparak, yaşayarak öğreniyoruz. Öğrencilerimizin çoğu seracı ailelerden geliyor. Biz de onlara iyi tarımı, organik tarımı, yetiştiricilik sistemlerini öğreterek, onları daha bilinçli üreticiler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu seralardan sağladığımız kaynakla okulumuzun sorunlarını çözüyoruz. Bu seralarda bakanlığımızın desteği çok büyük. Bunun için bakanlığımıza da teşekkür ederiz.

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