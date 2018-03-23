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(Görüntülü Haber) Okul bahçesinde kurulan 'Dürüstlük manavı' öğrencilerin ilgi odağı oldu

Nursel ŞENGEZER KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA) - ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesindeki Nuri Özaltın İlkokul'undaki örencilere sunulan dürüstlük değerler eğitimi kapsamında, okul bahçesinde, Dürüstlük manavı kuruldu

23 Mart 2018 14:26

Nursel ŞENGEZER KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA) - ELAZIĞ\'ın Karakoçan ilçesindeki Nuri Özaltın İlkokul\'undaki örencilere sunulan dürüstlük değerler eğitimi kapsamında, okul bahçesinde, Dürüstlük manavı kuruldu. Öğrenciler aldıkları meyveler için tezgahtaki kumbaraya 50 kuruş bıraktı. Karakoçan ilçesinde bulunan Nuri Özaltın İlkokul\'unda eğitim gören öğrencilere dürüstlük duygusunu belletmek amacıyla yapılan etkinlikler kapsamında okulun bahçesinde öğrencilerin faydalanacağı, Dürüstlük manavı kuruldu. Çeşitli meyvelerin bulunduğu ve başında kimse bulunmayan tezgahtan öğrenciler aldıkları her meyve için 50 kuruşu tezgahta bulunan kumbaraya atıyor. Okul Müdürü İbrahim Halil Çelik, öğrencilere değerleri tanıtmak için sürükli farklı eğitim programları düzenlediklerini ifade ederek, Dürüstlük temasını okulumuzda dürüstlük manavını kurarak etkinleştirdik. Dürüstlük manavında başında kimse yok okul bahçesinde çocuklar teneffüslerde oynarken manavda istediği sevdiği meyveyi 50 kuruşa alıp parasını kumbaraya atıyor. Hem sağlıklı besleniyor, hem de hayatın içinde yaşarken doğruluğu dürüstlüğü uygulamalı olarak öğreniyorlar. Projemiz bir hafta sürecek, çok güzel bir çalışma oldu. Çocuklarımız çok mutlu, okulumuz rehberlik servisimiz proje kapsamında her ay bir değerimizi davranışları paylaşma duygusunu, tutumlu olmayı, sağlıklı beslenmeyi, dürüstlük gibi değişik konuları ele alıp öğrencilerimiz ile uygulamalı öğretmekteyizdedi.

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