(Görüntülü Haber) Okul bahçesinde bulunan molotofokteylleri, polisi alarma geçirdi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da ilkokulda öğrencilerin bahçede oyun oynarken bulduğu 7 molotofkokteyli, polisi alarma geçirdi. Önlem alan polis, molotofkokteyllerini incelemek üzere emniyete götürdü.



Olay, merkez Seyhan İlçesi Havuzlubahçe Mahallesi\'ndeki Yıldırım Beyazıt İlkokulu\'nda meydana geldi. Teneffüse çıkan öğrenciler, bahçede oyun oynarken duvar kenarında poşet içerisine bırakılan 7 molotofkokteyli buldu. Molotofkokteylleriyle oynayan öğrencileri gören öğretmenler duruma hemen müdahale etti. Bahçeden alınan patlayıcılar, okul girişindeki nöbetçi kulübesine götürüldü. Okula Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi, özel harekat polisleri güvenlik tedbiri aldı. Molotofkokteylleri incelenmek üzere emniyete götürüldü.