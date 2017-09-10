(Görüntülü Haber) Okul açılışında 'siyasi gerginlik'

Mithat ÜNAL/BOZYAZI (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde eğitim verecek Gümüş Koleji\'nin açılışı sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan ile Bozyazı Belediye Başkanı MHP\'li Mehmet Ballı arasında gerginlik yaşandı. Okul bahçesinde düzenlenen törende, mevcut Milli Eğitim Bakanlığı\'nın eğitim politikasını destekleyen konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan, \"Anamur\'da daha önce bir özel okul açılırken, bir öğretmenim \'Benim sınıfım da okulum da bilgisayarlı\' dedi. Yani argüman olarak bilgisayarı gösterdi. Ama şu anda Milli Eğitim, bilgi teknolojisini de açtı. Bütün sınıfları, Akıllı Tahta Fatih Projesi ile doldurdu. Bütün sınıflarımız eğitime o şekilde devam ediyor\" diye konuştu. Dağıstan konuşmasının devamında, özel okulların yapılmasını ve bu okullara öğrenci gönderecek velilerin mevcut olmasını, Türkiye\'de ekonominin iyiye gitmesine bağladı. BELEDİYE BAŞKANINDAN \'SİYASET YAPIYORSUN\' TEPKİSİ Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı ise konuşmasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Dağıstan\'a tepki gösterdi. Emekli Edebiyat öğretmeni olan Belediye Başkanı Ballı, şöyle dedi: \"Şimdi biz siyasetçi olarak görülürüz. Söylediğimiz her şey siyasetçi ağzından çıkar gibi söylenir. Biz siyasetçi gibi konuşmayalım. Emekli öğretmen gibi konuşayım ben. Milli Eğitim Müdürüm zaten siyasetçi gibi konuştu. Ancak, şunu belirteyim; Böyle bahçesi olan, çocukların stresini atacağı ama sporla ama birbirini kovalayarak şu veya bu etkinlikle faaliyet göstereceği okullara hasret kaldık günümüzde. Memleketi yönetenler nasıl isterse öyle yönetsin. Necdet Sevinç; \'Memleketin geleceğini de memleketin nimetlerinden faydalananlar düşünsün\' der . Ben de aynı görüşteyim. Ama şunu da herkes görsün. Bir apartman katına yapılmış falan lise başka bir apartman katına yapılmış feşmekan ilkokulu, buyurun cenaze namazına. TEOG\'ta soruların kolaylaştırılarak 15 bin öğrencinin birinci gelmesi normal değil. Bu ne kardeşim ya?\" diye konuştu. Ballı\'nın bu çıkışı üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Dağıstan, \"Çok mu dokundu?\" diyerek seslendi. Gerginlik daha fazla büyümedi. Okulun açılışı, bu gergin konuşmanın ardından İlçe Müftüsü Zeynal Abidin Çınar\'ın duası ve protokolün kurdeleyi kesmesi ile gerçekleşti.