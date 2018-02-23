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(Görüntülü Haber) Oksijen tüpüyle hayata tutunuyor

Erol AKKIR ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde 3 yılda 7 kez ameliyat olup hayata bağlanan 3 yaşındaki Hasan Şerif, oksijen tüpüyle nefes alıyor

23 Şubat 2018 20:08

Erol AKKIR ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi\'nde 3 yılda 7 kez ameliyat olup hayata bağlanan 3 yaşındaki Hasan Şerif, oksijen tüpüyle nefes alıyor. Anne Refiye Civelek, ailece zor durumda olduklarını, çocuğunun tedavisinin devamı için yardıma ihtiyaçları olduğunu söyledi. Antalya\'nın Manavgat İlçesi Burmahan Mahallesi\'nde oturan Refiye (41) ile Muhammet Civelek (37) çiftinin çocukları Hasan Şerif Civelek, kalıtsal rahatsızlık nedeniyle birçok hastalıkla rdünyaya geldi. Nefes borusu yapışan, beynine yeteri kadar oksijen gitmediği için normal gelişimini tamamlayamayan minik Hasan, haftanın üç günü ailesi tarafından Manavgat\'tan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne getiriliyor. Oksijen tüpüyle seyahat etme mecburiyeti olan çocuklarının 100 kilometrelik yolu özel araçla gidip geldiğini söyleyen 2 çocuk annesi Refiye Civelek, Benim tek başıma getirmem imkansız. Solunum cihazlarını da getirmek zorundayız. Mevsimlik işçi olarak çalışan eşimle ben, yol parası ve gıda ihtiyaçları için çok zorlanıyoruz. Borç alacak yakınımız kalmadı. Kısaca maddi olarak bittik. Çocuğumuzun tedavisini yaptıramayacağız. Korkumuz bu. Yavrumun tedavisi için yardıma ihtiyacımız var diye konuştu. EPİLEPSİ HASTALIĞI Oğlunun daha sonra epilepsi hastası olduğunun anlaşıldığını aktaran Refiye Civelek, Sürekli solunum cihazına bağlı olması gerekiyor. Bakımı çok zor. Çocuğum 3 yıldır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Doğumdan sonra ancak 6 ayını evde geçirebildi. Üç yılımız sürekli hastanelerde geçti. Ağır nefes darlığı yaşıyor, ancak bunun sebebini bulamadılar. Bu hastalığın tedavisini bilen varsa bize yardımcı olmasını istiyorum. Doktorları solunum yolundaki darlığın ameliyatla tedavi edilemeyeceğini söylüyor. Sürekli nefes alma sıkıntısı yaşayan yavrumuzun bu durumundan çok rahatsızlık duyuyoruz, o nedenle yardım istiyoruz diye konuştu.

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