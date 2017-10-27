(Görüntülü Haber) Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'a yoğun ilgi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- YENİ vizyona giren \'Yol Arkadaşım\' filminin başrol oyuncuları Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak, Kütahya\'da hayranlarıyla buluştu.



İbrahim Büyükak\'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı \'Yol Arkadaşım\' filminin gösterimi Kütahya\'da yapıldı. Film gösterimi öncesinde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Salonu\'nda Dumlupınar Radyo tarafından organize edilen ve yaklaşık 5 bin öğrencinin izlediği söyleşiye katıldı. Koç ve Büyükak, öğrencilerin kendilerine yönelttiği çeşitli soruları yanıtladı.



Oğuzhan Koç, bir öğrencinin sünnet anısını anlatmasını istemesi üzerine anısını anlattı, ardından da uzun hava okudu. Bir öğrencinin \'Üç Adam olarak hiç üçünüz, aynı anda, aynı kıza aşık oldunuz mu?\' sorusuna ise İbrahim Büyükak \"Öyle bir salaklık yapar mıyız? Kimin kazanacağı belli ki. İşin şakası bu bütün kadınlar Brad Pitt\'i sever. Biz o topa hiç girmedik\" yanıtını verdi.



DPÜ Merkez Kampüsü\'ndeki söyleşinin ardından Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak, bir alışveriş merkezine gitti. Koç ve Büyükak burada gazetecilere yeni filmleri hakkında bilgi verdikten sonra sinema salonuna geçerek Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve çok sayıda kişiyle birlikte filmi izledi. Film sonunda Koç ve Büyükak izleyicilerle selfie yaptı.