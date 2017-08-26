T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Oğuzeli'nde motosiklet sürücülerine kask

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP- (DHA)GAZİANTEP'in Oğuzeli İlçesi'nde Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç tarafından 50 motosiklet sürücüsüne kask dağıtıldı

26 Ağustos 2017 18:58

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP- (DHA)GAZİANTEP\'in Oğuzeli İlçesi\'nde Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç tarafından 50 motosiklet sürücüsüne kask dağıtıldı. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç tarafından Oğuzeli Kaymakamı Yasin Yunak\'ın da katılımlarıyla ilçedeki 50 motosiklet sürücüsüne kask dağıtıldı. \'Bir kask, bir hayat\' sloganı ile yola çıktıklarını anlatan Mehmet Sait Kılıç, kask kullanımının önemli olduğunu belirterek, şunları dedi: \"Bizim için insana yaşamına verilen değer en önemli unsurdur. İlçemiz ve değerli hemşerilerimiz her şeyin en iyisine layık. Tüm imkanlarımızı ve çalışmalarımızı ilçemizin daha yaşanabilir bir ilçe olması ve vatandaşlarımızın yaşamını en iyi şekilde idame ettirebilmesi yönünde sürdürmeye devam edeceğiz. Her yıl birçok vatandaşımızı kasksız motosiklet kullanımı sebebiyle kaybediyoruz. Hayati önem taşıyan kask kullanımı umarım diğer vatandaşlarımız tarafından da kullanılır ve bu üzücü durumlarla karşılaşmayız. Hemşerilerimizin yeni kaskları hayırlı olsun\" Kasklarını alan motosiklet sürücüleri de Başkan Kılıç\'a duyarlılığı ve yeni kaskları için teşekkürlerini iletti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Metin Faruk TAMERGAZİANTEP DHAGAZİANTEP OğuzeliBelediye Başkanı Mehmet Sait KılıçOğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait KılıçOğuzeli Kaymakamı Yasin YunakMehmet Sait KılıçTümHerHayatiHemşerilerimizinBaşkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24