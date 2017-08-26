(Görüntülü Haber) Oğuzeli'nde motosiklet sürücülerine kask

Haber-Kamera: Metin Faruk TAMER-GAZİANTEP- (DHA)GAZİANTEP\'in Oğuzeli İlçesi\'nde Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç tarafından 50 motosiklet sürücüsüne kask dağıtıldı. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç tarafından Oğuzeli Kaymakamı Yasin Yunak\'ın da katılımlarıyla ilçedeki 50 motosiklet sürücüsüne kask dağıtıldı. \'Bir kask, bir hayat\' sloganı ile yola çıktıklarını anlatan Mehmet Sait Kılıç, kask kullanımının önemli olduğunu belirterek, şunları dedi: \"Bizim için insana yaşamına verilen değer en önemli unsurdur. İlçemiz ve değerli hemşerilerimiz her şeyin en iyisine layık. Tüm imkanlarımızı ve çalışmalarımızı ilçemizin daha yaşanabilir bir ilçe olması ve vatandaşlarımızın yaşamını en iyi şekilde idame ettirebilmesi yönünde sürdürmeye devam edeceğiz. Her yıl birçok vatandaşımızı kasksız motosiklet kullanımı sebebiyle kaybediyoruz. Hayati önem taşıyan kask kullanımı umarım diğer vatandaşlarımız tarafından da kullanılır ve bu üzücü durumlarla karşılaşmayız. Hemşerilerimizin yeni kaskları hayırlı olsun\" Kasklarını alan motosiklet sürücüleri de Başkan Kılıç\'a duyarlılığı ve yeni kaskları için teşekkürlerini iletti.