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(Görüntülü Haber) Öğretmenlikten ihraç edilen 3 FETÖ şüphelisine gözaltı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında öğretmenlikten ihraç edilen 3 kişi gözaltına alındı

18 Aralık 2017 16:18

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında öğretmenlikten ihraç edilen 3 kişi gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, öğretmenlikten ihraç edilen 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine polis tarafından bugün sabah saatlerinde eş zamanlı yapılan operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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