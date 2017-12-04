(Görüntülü Haber) Öğretmenliği bıraktı, 35 yıldır baba mesleğini yapıyor

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta, 10 yıl sürdürdüğü matematik öğretmenliğini bırakıp, baba mesleği dabakçılık (deri işleme) yapmaya başlayan Sadettin Vahitoğlu (65), 35 yıldır bu işle uğraşıyor. Kent merkezinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Sadettin Vahitoğlu, eski adı Devrim Ortaokulu olan bugünkü Plevne Ortaokulu\'nda, 1972 yılında matematik öğretmeni olarak göreve başladı. Öğretmen olarak 10 yıl çalışan Vahitoğlu, 2 kuşaktır dabakçılık yapan babası Hacı Osman Vahitoğlu’nun yaşlanması nedeniyle bu işe başlamaya karar verdi. Matematik öğretmenliğini bırakan Vahitoğlu, 1982 yılında baba mesleğine dönüş yaptı. \'MEMURLUK YERİNE ESNAFLIK DAHA CAZİP GELDİ\' Dabakçılık mesleğinin kendi aileleri açısından önemli olduğunu belirten Vahitoğlu, \"Baba mesleği, babamdan önce dedem yapmış. Dayılarım, amcalarım, ağabeyim dabak. Ben de daha önce matematik öğretmenliği yaptım. Babam, yaşlanınca bu iş, bana daha iyi ve cazip geldi. Memurluk yerine esnaflık daha cazip geldi. Başladım, memnunum, işimi severek, yapıyorum. İşimi geliştirdim, kimsenin yapmadığı işlere özendim, onları yaptım. Çok çalışmalarım oldu. Burada, genelde Tokat olarak müzik aletlerine yönelik vurmalı aletlere yönelik deriler işliyoruz. Davul derisi, def derisi, armoni derisi, bongo derisi. Bunların haricinde ben, özel olarak kanun derisi yapıyorum. Kanun derisi, şeffaf ve özel deri. Diğer derilere benzemez, yapımı da zordur.\" diye konuştu. DİZİLERE POST GÖNDERDİ Türkiye\'de yayınlanan tarihi diziler için post yapıp, İstanbul\'a gönderdiğini anlatan Vahitoğlu, \"TRT\'deki \'Diriliş Ertuğrul\' dizisi için namaz postlarını yaptım, gönderdim. Dizi başlamadan 6 ay önceydi. İstanbul’a deri gönderdiğim esnaflardan telefon numaramı almışlar. Bana ulaştılar. Dizi başlamadan 6 ay önce derileri yaptım, gönderdim. Tahminim, 150-200’e yakın deri aldılar. Her sene ayrı bölüm olmak üzere aldılar. Yün gönderdim. Bir de yine TRT\'de \'Tapduk Emre\' dizisi vardı. Ona gönderdim\" dedi. Dabakçılık yapan Vahitoğlu, şimdilerde bu mesleği sürdürecek başka kişiler bulamamaktan yakındı.