(Görüntülü Haber) Öğretmenleri Nisanur için işaret dili öğreniyor

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta aile hasretine dayanamadığı için Amasya\'daki İşitme Engelliler Okulu\'ndan alınarak normal ortaokula kaydedilen 14 yaşındaki Nisanur Korkmaz\'ın iletişim sorunu yaşaması nedeni ile öğretmenleri, kendi istekleriyle okulda işaret dili eğitimi almaya başladı. Tokat\'ta şoförlük yapan 48 yaşındaki İbrahim ve 47 yaşındaki ev hanımı Kafiye Korkmaz çifti, doğuştan işitme engelli kızları Nisanur Korkmaz\'ı eğitimi için Amasya Lokman Hekim İşitme Engelliler Ortaokulu\'na gönderdi. Burada iki yıl eğitim gören Nisanur, ailesinden uzak kalmaya dayanamadığı için Amasya\'daki okula devam etmek istemedi. Aile, bunun üzerine geçen yıl çocuklarını Amasya\'daki okuldan alarak Tokat\'ta evlerinin de bulunduğu TOKİ konutları içerisindeki Tokat TOKİ Ortaokulu\'na gönderdi. Hem ailesi hem de arkadaşlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan ve bu yıl 8\'inci sınıfa geçen Nisanur, okuldaki öğretmenlerinin işaret dilini bilmemesi nedeniyle ilk yıl sıkıntı yaşadı. Öğrencileriyle iletişim kuramayan öğretmenleri bu yıl Nisanur\'un eğitimini sorunsuz tamamlayabilmesi için Tokat Halk Eğitim Müdürlüğü\'ne başvurup işaret dili eğitimi almak istedi. Bunun üzerine 1 ay önce 11 öğretmene haftada 4 gün işaret dili eğitimi verilmeye başlandı. Tokat\'ta işitme engelli ortaokulu olmadığı için Nisanur\'u Amasya\'ya gönderdiklerini ancak aile hasretine dayanamadığı için oradan alıp evlerinin yakınındaki TOKİ Ortaokulu\'na vermeye karar verdiklerini belirten ağabeyi Samet Korkmaz, \"Kardeşim doğuştan işitme engelli. Oraya aile hasretinden dolayı alışamadı, gitmek istemedi. Biz de buradaki okula vermeye karar verdik. İlk başta çok mutsuzdu. Arkadaşları ve öğretmenleriyle iletişim kuramıyordu. Öğretmenleri kurs alınca ve arkadaşlarıyla da iletişim kurmaya başlayınca gayet mutlu ve sosyal bir şekilde hayatını sürdürüyor. Çok mutlu\" dedi. \'ÇOK ŞAŞIRDIM\' İlk kez bir işitme engelli öğrenci için talepte bulunulduğunu söyleyen İşitme Engelliler eğitmeni Sema Bahar Gün, \"Yaklaşık 4 yıldır işaret dili eğitmenliği yapmaktayım. Öğretmenlerimiz bana durumu anlattılar. Nisanur\'la iletişime geçemedikleri için işaret dili dersi almak istediklerini söylediler. Şimdi de işaret dili kursumuza devam ediyoruz. Şimdiye kadar sadece bir işitme engelli öğrenci için talepte bulunan okul olmadı. Yaklaşık 4 yıldır işaret dili eğitmenliği yapıyorum ama ilk defa bir okulda bir tane işitme engelli öğrenci için, iletişim kurabilmek için işaret dili öğrenmek isteyen öğretmenlerimi oldu. Tabi buna ben çok şaşırdım\" dedi. \'BİZİM HAYATIMIZDA ÇOK BÜYÜK DEĞİŞİKLİK OLDU\' Nisanur\'un okula ilk geldiğinde tek yaptığı şeyin kafasını sıraya koyup uyumak olduğunu söyleyen Sosyal Bilgiler öğretmeni İlhan Duran şunları söyledi: \"Nisanur ilk geldiğinde sınıf içerisinde derse karşı ilgisizdi ve tek yaptığı şey kafasını sıraya koyup uyumaktı. Bunun nedeni ise iletişim kuramamaktı. Nisanur işaret dilini biliyor ama biz bilmediğimiz için iletişim kuramıyorduk. Kursumuz başladıktan sonra hem Nisanur\'da hem de bizde ders içerisinde değişiklik oldu. Derse katılmaya çalışıyor. Ayrıca teneffüslerde ve diğer farklı zamanlarda bizim peşimizden ayrılmıyor, iletişim kurmak için. Nisanur’un hayatında ve bizim hayatımızda çok büyük değişiklik oldu. Kurs zor. Öğrenebilmesi çok zor. Bizim yabancı olduğumuz bir durumdu. Ama yeni bir dil öğrenmek gibi.\" Bir insanın engelli olmasının başarılı olamayacağı anlamına gelmediğini söyleyen Beden Eğitimi Öğretmeni Altan Uyanık ise şöyle konuştu: \"Nisanur okulumuza ilk kez geldiği zaman kendisiyle iletim sağlayamıyorduk. Sağ olsun okul idaremizin teşviki ile işaret dili kursuna gitmeye karar verdik. Benim buraya özellikle gelmemdeki neden ise malum biliyorsunuz Ampute Milli Futbol Takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Tarihimizde ilk defa İngiltere’ye karşı bir galibiyet ve goller atabildik. Bir insanın engelli olmasının başarılı olamayacağı anlamına gelmeyeceğini bir kez daha ispatlamış oldu burada. Ben de bu vesileyle Nisanur kızımızın engelini bir şekilde aşmak, en azından ona sporu sevdirebilmek, spor yaptırabilmek adına işaret dilini öğreniyorum. İnşallah kızımıza faydalı olacağına inanıyorum.\'\' Öğretmenlerin kendisi için yaptığı fedakarlık ve çaba nedeni ile mutlu olduğunu belirten Nisanur Korkmaz, \'\'Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum\'\' dedi.