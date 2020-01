(Görüntülü Haber)  Öğretmenler, okulu boyayıp, eksikleri giderdi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde merkeze 110 kilometre uzaklıktaki Yeşilbağ Cumhuriyet İlkokul ve Ortaokulu\'nda öğretmenler, örnek bir çalışma sergileyerek, sınıflardan koridorlara, dış duvarlardan mescide kadar okulun her yerini boyadı.



Antalya- Isparta sınırında, Manavgat\'a bağlı bir dağ mahallesi olan Yeşilbağ\'daki Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri, Müdür vekili Belin Ada\'nın önderliğinde, yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlık yapmak amacıyla önce okulun eksiklerini tespit etti. Öğretmenler, hayırsever bir vatandaşın katkısıyla alınan boyalarla bütün sınıfları, koridorları, mescidi, dış duvarı ve bahçe duvarını boyadı. Öğrencilerin daha rahat eğitim almaları amacıyla sınıfları tertemiz yapan öğretmenler, sıraları da okul bahçesine çıkartarak önce tadilatlarını yaptı, ardından boyadı.



Yeşilbağ Mahallesi\'nin Manavgat\'a 110 kilometre mesafede ve 950 rakımda bulunduğunu belirten müdür vekili Belin Ada şöyle dedi:



\"Küçük, şirin, yeşille doğayla iç içe bir mahallemiz var. Mahallemizin en büyük sıkıntısı mesafe. Yolumuz 110 kilometre ve virajlı olduğu için 2- 2.5 saate merkeze inebiliyoruz. Köyümüzde haftada iki kere, pazartesi ve cuma günleri dolmuş merkeze indiği için de istediğimiz her an ulaşım sağlayamıyoruz. İki bakkalımız var, ihtiyacımızı oradan sağlayabiliyoruz. Mahallelimiz yardımsever, istediğimiz zaman yardım ediyor. Bu konuda bir sıkıntı yaşamıyoruz.\" \'OKULUMUZ EĞİTİME HAZIR\'



Geçen yıl atandığı okulda bu eğitim öğretim yılında 5 mahalleden taşımalı olarak gelen 112 öğrencinin eğitim ve öğretim göreceğini anlatan Belin Ada şöyle devam etti:



\"Okulumuza bir hayırsever tarafından boya temin edildi. Biz de öğretmenler olarak okulumuzun içini, dışını, her yerini boyadık. Gayet yeni oldu. Onun haricinde baca temizliği ve sobaların temini, bazı ufak tefek arızalar giderildi. Okulumuzu eğitim öğretime hazır hale getirdik. Şimdi de yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasını dört gözle bekliyoruz.\"