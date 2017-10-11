(Görüntülü Haber) Öğretmen ve veliler el ele verdi, sınıfı yeniledi

Selçuk BAŞAR-Tolga SAĞLAM/OF (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Of İlçesi’nde, Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu 2-A sınıf öğretmeni Abdülvahap Mutlu, veli ve hayırseverlerin desteği ile eski düzen sınıfın tümüyle yenilenmesini sağladı. Beton zemini parke kaplanan, boyası yenilenen, aydınlatma ve perdeleri değişen, tekli sıra konulan ve oyun alanı oluşturulan sınıftan öğrenciler artık çıkmak istemiyor. Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu 2-A sınıf öğretmeni Abdülvahap Mutlu, çocukların daha iyi şartlarda eğitim öğretim görmesini sağlamak için harekete geçti. Velilerle toplantı yapan ve maddi desteklerini alan Mutlu, hayırseverlerin de katkılarını sağladı. Yaz tatilinde ustalarla birlikte işe koyulan öğretmen Abdülvahap Mutlu, sınıfın beton zeminini parke kaplattı, boyasını yeniledi, aydınlatma ve perdelerini değiştirdi. Tekli sıra konulan, oyun alanı oluşturulan, akıllı tahta ve kitaplıklar yerleştirilen, duvarları süslenen sınıf baştan aşağıya yeniledi. Görünümü değişen sınıftan artık öğrenciler çıkmak istemiyor. \'ÇOCUKLARIN MANZARASI ARKADAŞININ ENSESİYDİ\' Sınıfın yenilenmesine öncülük eden 2-A sınıfı öğretmeni Abdülvahap Mutlu, sınıfın yenilenmesi çalışması için velileri ikna ettiğini belirterek amaçlarının çocukların okula koşa koşa gelmesini sağlamak olduğunu belirtti. Mutlu, şöyle dedi: \"Eski düzende çocukların manzarası arkadaşının ensesiydi. Hayalim tekli sıraydı. Bu düzeni de değiştirdik. Çocuklara evdekigibi rahat bir ortam oluşturmak istedik. Onların hoşuna gidebilecek bir ortam oldu. Şimdi okul çıkış saatinde ‘Hocam gitmeyelim, burada kalalım ve etüt yapalım’ diyen çocuklar var. Ortam hoşuna gidince çocuklar daha rahat ve severek geliyor. Hedefim herkese örnek gösterilecek bir sınıf oluşturmaktı. Veliler organize edilirse neler yapabileceğini, öğretmenlerde desteklendiği zaman nasıl projeler üretebileceğini gösterdik.\" Okul Müdürü Yaşar Osmanoğlu da özellikle ilkokul çağındaki öğrencilerin fiziksel ortamdan birebir etkilendiğini belirterek “Göz ve anlayış zevkine hitap edecek ortamı oluşturduğunuz zaman çocuklar çok daha verimli ve işe kendini verebiliyor. Bu amaçla velilerimiz ve öğretmenimiz sağ olsunlar böyle bir sınıf oluşturdular. Tamamen kendi katkılarıyla ve öğretmenimizin gayretleriyle bu gerçekleşti.” diyerek örnek bir sınıf oluştuğunu söyledi. Öğrenciler de eski sınıfta mutlu olmadıklarını şimdi yeni sınıflarını çok sevdiklerini belirtti.