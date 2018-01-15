(Görüntülü Haber) Öğretmen tarafından dövülen öğrenci, ailesi şikâyetçi olunca okuldan uzaklaştırıldı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Yenişehir ilçesinde, bir kız öğrenciyle tükürdüğü gerekçesiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni tarafından sınıfta dövüldüğü iddia edilen 7\'nci sınıf öğrencisi U.O.\'nun (12), ailesinin şikâyetçi olması nedeniyle okuldan uzaklaştırıldığı ileri sürüldü. Merkez Yenişehir ilçesinde bir okulda 7\'nci sınıf öğrencisi U.O., 20 Aralık 2017\'de okulda bir kız öğrenciye tükürdüğü gerekçesiyle, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni M.M.T. tarafından sınıfta dövüldü. Öğrenciye yönelik şiddete sınıf öğretmeni D.G. de tanık oldu. Yüzü gözü şiş halde eve giden U.O., kendisine ne olduğunu soran annesi Canan O.\'ya olayı anlattı. Bunun üzerine anne Canan O., okul yönetimine başvurdu, ardından hastaneden darp raporu alıp, polise giderek öğretmen hakkında şikâyetçi oldu. İddiaya göre, ailenin şikâyeti nedeniyle öğrenci U.O., okuldan uzaklaştırıldı. \'TEŞEKKÜR BELGESİ ALAMAYACAĞIM\' Öğretmenler zili çaldığında bir kız öğrencinin kendisine \'Şişko\' dediğini ve kendisinin de ona tükürdüğünü anlatan U.O., şunları söyledi: \"Öğretmen M.M.T. tükürdüğümü görmüş ve beni yanına çağırmış ancak duymadığım için sınıfıma girdim. Peşimden geldi, sağ yanağıma bir tokat vurdu, yakamdan tutup beni yere savurdu. Yerdeyken tekme tokat vurmaya başladı. Sınıf öğretmenim D.G. de sınıftaydı, olan biteni gördü. Bana dedi \'Git elini yüzünü yıka\'. Ben gelecektim, anneme anlatacaktım. Müdür yardımcısı kolumdan tuttu, odaya götürdü. Daha sonra kız öğrenciye özür diletti ve barıştırdı. Ondan sonra sınıfımıza gönderdi. Okuldan uzaklaştırma cezası aldım. Hocalarım şikâyetimi geri almam için sıkıştırıyor. Teşekkür Belgesi alacaktım, 10\'dan fazla sınava giremediğim için alamayacağım.\" \'ADALETE GÜVENİYORUM\' Anne Canan O. ise yüzü gözü şiş halde eve gelen oğlunun, ne olduğunu sorması üzerine olayı anlattığını belirterek, şöyle dedi: \"Kızın biri ona \'Şişko\' demiş, o da tükürmüş. Öğretmen hakaret ederek bağırmış. Korkudan sınıfına koşmuş. Başka bir öğretmenin yanında tekme atmış, suratına vurmuş. Çocuğumu aldım, müdürün yanına götürdüm. Müdür, \'Hayır bir şey olmaz\' dedi. Gidip oğluma darp raporu aldım. Karakola gidip ifademizi verdik, şikâyetçi olduk. Şikâyetçi olduktan sonra ailesi ve çevresindekiler gelip, şikâyeti geri almamızı istediler. Müdür tehdit etti; \'Oğlun ona küfretmiş, senin oğlunu okuldan attıracağız\'. Yenişehir Milli Eğitim\'e gittim. Okulda imza toplayıp disiplin kuruluna sevk etmişler. Kantinci ve güvenlikçi dahil, şikâyetimizi geri almamızı söylüyor. Yanında dövdüğü öğretmen elini vicdanına koysun, rahat uyuyabiliyor mu? Ben o öğretmenden de oğlumu döven öğretmen ile okul müdüründen de şikâyetçiyim. Savcılığa başvurdum, avukat da tuttum. Adalete güveniyorum.\" \'ŞİKÂYETİ GERİ ÇEKMEMİZİ İSTEDİ\' İDDİASI U.O.\'nun ailesi ayrıca, öğretmen M.M.T.\'nin babasının kendilerini ziyaret ederek, şikâyetlerini geri çekmelerini istediğini ileri sürdü.