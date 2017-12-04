(Görüntülü Haber) Öğretmen, sınıfı amfitiyatro gibi dizayn etti 2

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde, sınıf öğretmeni Levent Cengiz (50), maliyetini hayırseverin karşıladığı, yapımını ise öğrenci velisinin üstlendiği projeyle sınıfını amfitiyatro gibi düzenledi. Cengiz, \"Arkadaki öğrencinin görüş açısını, öndeki öğrenciler engellemeyecek şekilde sıraları yerleştirdik\" dedi. Kumluca Cumhuriyet İlkokulu 3/D sınıf öğretmeni Levent Cengiz, tüm öğrencilerin tahtayı daha rahat görebilmesini sağlamak amacıyla harekete geçti. Cengiz, mobilya tasarımcısı bir velinin yardımıyla sınıfı amfitiyatroya dönüştürdü. Arkadaki ortadakinden daha yüksek olacak şekilde ahşaptan iki basamak, yaptırılarak, sınıfa yerleştirildi. Öndeki sıralar, zeminde arkasındakiler ise iki basamak üzerine gelecek şekilde konulan sıralarla amfitiyatro düzeni oluşturuldu. Basamakların 3 bin TL\'lik maliyeti, bir hayırsever ve öğrenci velileri tarafından karşılandı. Toplam 31 öğrencinin eğitim gördüğü sınıfta oluşturulan yeni düzen sayesinde öğrencilerin birbirilerinin görüş açısını kapatmasının önüne geçildi. \'ÖĞRENCİLERİMİZİN DERS BAŞARISINI ARTIRIYOR\' Arka sıralarda oturan öğrencilerin tahtayı görememesini kendisine sorun ettiğini anlatan 27 yıllık öğretmen Cengiz, \"Yaptığım çalışma ile sınıfı amfitiyatro haline getirdim. Bir velim, mobilya tasarımcısıydı. Onun yardımını aldım. Sınıfı önce iki basamaklı hale getirdim. İki basamak yaptım. Bir de zemin basamağı var. Sınıfımız, toplam üç basamaktan oluştu. Bir de sıraları, çapraz şekilde dizayn ettik. Yani arkadaki öğrencinin görüş açısını, öndeki öğrenciler engellemeyecek şekilde sıraları yerleştirdik. Bu sayede kısa boylu öğrenci, uzun boylu öğrenci sorunu da kalmadı. İsteyen, istediği yere oturup, dersi rahatlıkla takip edebiliyor. Öğretmen ile göz temasında bulunuyor. Bu da öğrencilerimizin ders başarını artırıyor. Basamaklar sayesinde öğrenciler, sıralar arasında koşturamıyor. Öğrencilerimiz, sınıfta düşüp veya sıralara çarpıp, yaralanmıyor\" dedi. Öğretmenlerine teşekkür eden öğrenciler de artık sınıfın her noktasından tahtayı ve öğretmenlerini rahatça görebildiklerini belirtirken, dersi daha iyi anladıklarını ve başarılarının arttığını söyledi. Öğrenciler, sınıfın yeni düzenine ailelerinin de çok şaşırdığını dile getirdi.