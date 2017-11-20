(Görüntülü Haber) Öğretmen, kantin işletmecisi ve yakınları tarafından dövüldü

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA\'da halı saha maçından çıkan coğrafya öğretmeni Abdullah Dağ (35), görev yaptığı okulda aralarında husumet bulunan kantin işletmecisi ve yakınları tarafından taş ve sopalarda dövüldü. Vücudunun büyük bölümünde morluklar oluşan, kulağı yırtılan ve başına dikiş atılan öğretmen Dağ\'a saldıran 6 kişi gözaltına alındı. Olay, dün gece Süleymaniye Mahallesi\'nde meydana geldi. Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde coğrafya öğretmeni olan Abdullah Dağ, iddiaya göre, askerden izinli gelen kardeşiyle birlikte halı sahada maç yaptıktan sonra eve dönerken, plakası öğrenilmeyen bir otomobil tarafından önleri kesildi. Otomobilden inen ve görev yaptığı okulda aralarında husumet bulunan kantin işletmecisi S.K. ile 5 yakını tarafından tekme tokat dövülen öğretmenin başına daha sonra kaldırım taşıyla vuruldu. Kanlar içerisinde kalan öğretmen, kardeşinin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedavisi tamamlanan öğretmen, 20 gün iş göremez raporu verilerek taburcu edildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde saldırıya uğramasının üzüntü verici olduğunu belirten öğretmen Abdullah Dağ, \"Öğrencilerim bana 24 Kasım dolayısıyla sürpriz hazırlıyordu, şimdi ben yataktayım. Kardeşimle birlikte halı saha maçından dönerken, otomobille önümüz kesildi. Bu kişiler beni aralarına alarak dövmeye başladı. Taşla kafama vurup, sopalarla öldüresiye dövdüler. Beni döverken \'Öldürmeden bırakmayın\' diye sesleniyorlardı. Beni bu duruma düşürenler hakkında şikayetçi oldum. Kulağımda yırtık var ve başıma 5 dikiş atıldı\" diye konuştu. Olayın ardından soruşturma başlatan polis Abdullah Dağ\'ı dövdüğü ileri sürülen okulun kantin işletmecisi S.K. ile 5 yakınını gözaltına alarak sorgulamaya başladı.